Экономика
Еврокомиссия оштрафовала пивного гиганта AB InBev на €200 млнREGNUM вчера в 09:21
Одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний AB InBev оштрафована на 200 млн 409 тысяч евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
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Еврокомиссия оштрафовала крупнейшую пивоваренную компанию на €200,4 млн
Rambler News Serviceвчера в 08:04
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