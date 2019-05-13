Экономика

Еврокомиссия оштрафовала пивного гиганта AB InBev на €200 млнREGNUM вчера в 09:21

Одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний AB InBev оштрафована на 200 млн 409 тысяч евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
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ЕК оштрафовала AB Inbev на €200 млн

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Еврокомиссия оштрафовала крупнейшую пивоваренную компанию на €200,4 млн

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ПРАЙМвчера в 06:59
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ПЭТ-сканы выявят у людей с ПТСР суицидальные мысли

Методика позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) может помочь определить среди людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), тех, кто имеет суицидальные наклонности или мысли.
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Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились

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В Раде оценили последствия разрыва отношений с Россией

При разрыве отношений с Москвой Киев останется без "помощи с Востока", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза

Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018–2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3%, до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
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Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

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На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.
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BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
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Мужчина во Внукове похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

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В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
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Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей

Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
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Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы

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Главным тренером минского «Динамо» станет Александр Андриевский

Главным тренером минского хоккейного клуба "Динамо" станет Александр Андриевский, сообщается на официальном сайте команды.
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Песков рассказал о рисках торговой войны США и Китая

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Политика

США подготовили санкции против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
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