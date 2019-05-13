Экономика
Еврокомиссия оштрафовала пивного гиганта AB InBev на €200 млнREGNUM 09:21
Одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний AB InBev оштрафована на 200 млн 409 тысяч евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
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Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Авто
Citroen представил второй юбилейный концепт
Концепт получил имя Citroen 19_19 и представляет собой электрокар, созданный для дальних путешествий.
Обновлено в 10:16
Футбол
«Палермо» переведен в серию C за финансовые нарушения
"Палермо" по решению суда Федерации футбола Италии (FIGC) займет последнее место в нынешнем сезоне в серии B и в следующем сезоне будет выступать в серии C, клуб наказан за финансовые нарушения, сообщается на сайте FIGC.
Обновлено в 12:00
Музыка
Шнуров призвал к спокойствию критиков дочери Алсу
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Москве задержали участника акции «В защиту нового поколения»
В Москве у здания ФСБ проходит сход «В защиту нового поколения: против пыток и репрессий», а также в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» (в апреле ФСБ внесла «Сеть» в реестр террористических организаций, запрещенных на территорий России — прим. ред.). Как уточняет «Дождь», мероприятие не было согласовано с городскими властями.
Обновлено в 12:40
Политика
Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Здоровье
Лучшие студенты-медики смогут пройти обучение в рамках проекта «Медицинские кадры»
Лучшие студенты-медики республики смогут пройти обучение в рамках проекта «Медицинские кадры».
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Канадские моряки отказались служить без Wi-Fi
Королевский флот Канады снял запрет на корабельный Wi-Fi в феврале.
Обновлено в 04:36
Музыка
Лазарев выберет Сочи для нового «Евровидения» в случае победы
Певец Сергей Лазарев признался, что выбрал бы Сочи для проведения конкурса «Евровидение» в случае своей победы в этом году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:57
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком.
Обновлено в 11:37
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:39
Политика
Программа переговоров Лаврова и Помпео 14 мая не изменилась
Отмечается, что переговоры госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова должны состояться 14 мая в Сочи.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН
Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Общество
В Роструде напомнили гражданам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные придется ждать до ноября, в июне отдыхаем только один день.
Обновлено в 03:31
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск
Обновлено в 12:21
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Авто
Названы самые востребованные автомобили в России по итогам апреля
О самых востребованных марках авто уже сообщалось, а теперь были названы самые востребованные автомобили в России в апреле.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу Ассанжа
Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.
Обновлено в 06:50
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18