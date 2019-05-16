Финансы

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговорИзвестия 06:59

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке. Сумма штрафов составила €1,07 млрд. По данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами.
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ЕК оштрафовала международные банки за картельный сговор

Взгляд.ру06:27

ЕК оштрафовала 5 банков на 1 млрд евро за картельный сговор на валютном рынке

ПРАЙМ07:24

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Известия06:59

Еврокомиссия оштрафовала пять банков на €1,07 млрд за картельные сговоры

ТАСС06:44

Еврокомиссия наказала крупные банки за картельный сговор

Росбалт08:07

ЕС оштрафовал пять банков на €1,1 млрд за картельный сговор на валютном рынке

Коммерсантъ08:25

Еврокомиссия оштрафовала пять банков за картельные сговоры на валютном рынке

Говорит Москва06:32
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Экономика

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Футбол

Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»

Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.
Обновлено в 09:52
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Олег Газманов рассказал о тяжелой болезни

У российского певца Олега Газманова обнаружили опухоль. О тяжелой болезни он рассказал на съемках программы «Секрет на миллион».
Обновлено в 07:07
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Здоровье

Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением

Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Футбол

Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Политика

Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра

Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 06:51
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика

Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Авто

Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен

В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Происшествия

У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа

Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Политика

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу покидает пост

Обновлено в 08:21
Политика

Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока

Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Общество

В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая

На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Интернет

Браузер Opera добавит поддержку Tron. Цене токена это не помогло

В ближайшее время браузер Opera начнет поддерживать блокчейн Tron, а в следующем году планируется интеграция и других сетей, пишет издание Hard Fork.
Обновлено в 10:20
Общество

На компьютерных играх в РФ появится возрастная маркировка

Бокова отметила, что сейчас маркируются только игры, продаваемые "на дисках, материальных носителях".
Обновлено в 10:03
Финансы

Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год

Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
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