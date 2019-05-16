Финансы
Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговорИзвестия 06:59
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке. Сумма штрафов составила €1,07 млрд. По данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Экономика
Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:18
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Футбол
Матч с «Зенитом» станет прощальным для Калачева в составе «Ростова»
Друзья, матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева в составе нашего клуба. Ждем всех на «Ростов Арене» 19 мая.
Обновлено в 09:52
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Олег Газманов рассказал о тяжелой болезни
У российского певца Олега Газманова обнаружили опухоль. О тяжелой болезни он рассказал на съемках программы «Секрет на миллион».
Обновлено в 07:07
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением
Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Политика
Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра
Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Политика
Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf полностью рассекречен
В Сети появились дизайнерские наброски экстерьера и интерьера Volkswagen Golf восьмого поколения, премьера которого состоится уже в октябре.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Происшествия
У футболиста Кавани угнали автомобиль за 200 тысяч евро
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Тодоренко призналась, что корректирует фигуру при помощи фотошопа
Регина Тодоренко поспешила оправдаться и заявила, что не обязательно под каждым ее снимком писать слово «фотошоп».
Обновлено в 10:55
Политика
Путин пообещал достроить Крымский мост раньше срока
Президент России Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет построена с опережением графика, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:21
Общество
В Казани из-за обмеления Волги «всплыла» старинная мостовая
На булыжной мостовой казанцы находят интересные артефакты Старинная мостовая открылась в Казани из-за обмеления Волги, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Интернет
Браузер Opera добавит поддержку Tron. Цене токена это не помогло
В ближайшее время браузер Opera начнет поддерживать блокчейн Tron, а в следующем году планируется интеграция и других сетей, пишет издание Hard Fork.
Обновлено в 10:20
Общество
На компьютерных играх в РФ появится возрастная маркировка
Бокова отметила, что сейчас маркируются только игры, продаваемые "на дисках, материальных носителях".
Обновлено в 10:03
Финансы
Минфин подготовил поправки в бюджет на 2019 год
Общий объем расходов федерального бюджета в 2019 году вырастет на 256,5 миллиарда рублей и составит чуть больше 18,29 триллиона или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04