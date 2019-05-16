Финансы

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговорИзвестия 06:59

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке. Сумма штрафов составила €1,07 млрд. По данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЕС оштрафовал пять банков на €1,1 млрд за картельный сговор на валютном рынке

Коммерсантъ08:25

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Известия06:59

ЕК оштрафовала 5 банков на 1 млрд евро за картельный сговор на валютном рынке

ПРАЙМ07:24

Еврокомиссия наказала крупные банки за картельный сговор

Росбалт08:07

Еврокомиссия оштрафовала пять банков на €1,07 млрд за картельные сговоры

ТАСС06:44

ЕК оштрафовала международные банки за картельный сговор

Взгляд.ру06:27

Еврокомиссия оштрафовала пять банков за картельные сговоры на валютном рынке

Говорит Москва06:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»

Обновлено в 17:01
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В Кемерове начался судебный процесс по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова начал рассматривать по существу первое из трех уголовных дел о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем в марте 2018 года жизни 60-ти человек, 37 из которых дети.
Обновлено в 01:32
Игры

Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет RiME

С сегодняшнего дня и по 30 мая игроки могут бесплатно активировать сюжетный квест в ретростилистике Stories Untold, а уже через неделю после этого, 23 мая, начнётся раздача следующей игры — RiME.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге

Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика

Трамп заработал в 2018 году более $479 млн

Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Космос

Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.
Обновлено в 03:59
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Технологии

В Японии заканчиваются телефонные номера

Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Общество

Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия

Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
Обновлено в 14:58
Интернет

Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp

Обновлено в 05:01
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Футбол

СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Здоровье

В Новоульяновске вспышка кишечной инфекции, госпитализированы 26 человек

По состоянию на 18.00 16 мая признаки заболевания обнаружены у 26 жителей муниципального образования, в том числе у 23 детей.
Обновлено в 11:52
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Энергетика

Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа

Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Александр Серов не пришел на свадьбу дочери

Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Происшествия

В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия

СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Футбол

Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая

Обновлено в 13:32
Политика

Геращенко уволилась с должности представителя Украины в Минске

Обновлено в 08:46
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Футбол

Гасперини станет новым главным тренером «Ромы»

Гасперини подпишет с «Ромой» соглашение сроком на 3 года. Зарплата тренера будет составлять € 2,5 млн в год без учёта бонусов.
Обновлено в 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное