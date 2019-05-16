Финансы
Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговорИзвестия 06:59
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке. Сумма штрафов составила €1,07 млрд. По данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами.
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Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения»
Обновлено в 17:01
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
Обновлено в 15:55
Происшествия
В Кемерове начался судебный процесс по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал рассматривать по существу первое из трех уголовных дел о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем в марте 2018 года жизни 60-ти человек, 37 из которых дети.
Обновлено в 01:32
Игры
Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет RiME
С сегодняшнего дня и по 30 мая игроки могут бесплатно активировать сюжетный квест в ретростилистике Stories Untold, а уже через неделю после этого, 23 мая, начнётся раздача следующей игры — RiME.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге
Ранее стало известно, что минувшей ночью почти 30 участников акции протеста против строительства храма на площади у Театра драмы в Екатеринбурге были задержаны по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение правил дорожного движения».
Обновлено вчера в 07:50
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Политика
Трамп заработал в 2018 году более $479 млн
Президент США Дональд Трамп заработал в 2018 году $479 млн.
Обновлено в 15:44
Космос
Китайский луноход нашел минералы на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" в рамках космической миссии на обратную сторону Луны обнаружил богатые железом минералы пироксены и оливины.
Обновлено в 03:59
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Технологии
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Общество
Мужчины устроят забег на каблуках в защиту женщин от насилия
Мужчины наденут женские туфли на каблуках и устроят забег, принимая участие в благотворительной акции Walk a Mile («Пройти милю»).
Обновлено в 14:58
Интернет
Павел Дуров очень сильно раскритиковал WhatsApp
Обновлено в 05:01
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Футбол
СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности
Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Здоровье
В Новоульяновске вспышка кишечной инфекции, госпитализированы 26 человек
По состоянию на 18.00 16 мая признаки заболевания обнаружены у 26 жителей муниципального образования, в том числе у 23 детей.
Обновлено в 11:52
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Энергетика
Россия обсуждает с Туркменистаном новый контракт на поставку газа
Россия обсуждает с Туркменистаном возможность заключения нового пятилетнего контракта на закупку туркменского газа.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Александр Серов не пришел на свадьбу дочери
Как ранее сообщалось, дочь известного певца Александра Серова 11 мая вышла замуж.
Обновлено в 14:07
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия
СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Футбол
Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая
Обновлено в 13:32
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Футбол
Гасперини станет новым главным тренером «Ромы»
Гасперини подпишет с «Ромой» соглашение сроком на 3 года. Зарплата тренера будет составлять € 2,5 млн в год без учёта бонусов.
Обновлено в 16:41