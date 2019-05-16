Финансы
Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговорИзвестия 06:59
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке. Сумма штрафов составила €1,07 млрд. По данным ЕК, банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
Обновлено в 07:07
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Общество
Названы лучшие породы собак для защиты человека
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Инаугурация Зеленского состоится 20 мая
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая в 10:00, сообщил спикер Верховный рады Андрей Парубий.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево
Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.
Обновлено в 06:40
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Авто
Стали известны даты выхода новых Kia Sorento, Xceed и Optima
В эавгусте текущего года Kia, как ожидается, выпустит новую Optima, а также, вероятно, новый гибрид Optima.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В центре Тамбова обрушились перекрытия старинного здания
Перекрытия старинного здания обрушились в центре Тамбова.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Религия
Мэр Красноярска запретил строительство храма на территории сквера
Мэр Красноярска Сергей Еремин отказался давать разрешение на использование земельного участка под строительство храма.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Компания Nissan представила автопилот 5-го уровня
Японская компания Nissan решила расширить возможности системы ассистентов ProPILOT, добавив функцию полуавтономного вождения с возможностью движения «без рук».
Обновлено в 05:37
Происшествия
Обвиняемого в угоне самолета Сургут-Москва направили в психбольницу
Жителя Югры, обвиняемого в попытке угона пассажирского самолета, переводят в психиатрическую клинику.
Обновлено в 08:05
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»
Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Кино
Суд отказался запрещать въезд в Украину Федору Добронравову
В конце 2017-го года, напомним, Добронравову запретили въезд на украинскую территорию на три года — Минкультуры Украины внесло актера в список персон, которые угрожают национальной безопасности страны.
Обновлено в 05:48
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Здоровье
В прошлом году в российских больницах 19 человек заразили ВИЧ
По данным Роспотребнадзора, всего в прошлом году от ВИЧ в России умерло 36 тысяч россиян.
Обновлено в 05:50
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В Австрии запретили носить хиджаб в начальных школах
Обновлено в 04:25
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Спорт
Трефилов вернется на тренерский пост 19 мая
Генеральный директор «Кубани» Сергей Вальтер сообщил, что главный тренер Евгений Трефилов будет руководить командой в ответном матче за бронзовые медали чемпионата России против «Звезды».
Обновлено в 07:49