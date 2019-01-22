Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евроВедомости 06:53

Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Евросоюз оштрафовал Mastercard на $648,2 млн. Акции пошли вниз

РБК11:52

ЕК оштрафовала MasterCard на 570 млн евро за злоупотребления доминирующим положением

Говорит Москва06:20

Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро

Ведомости06:53

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570,6 млн евро за завышение комиссий

Интерфакс06:45

ЕК оштрафовала Masterсard на €570 млн

RT на русском06:35

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на €570 млн

Rambler News Service06:18

MasterCard оштрафовали на 570 миллионов евро

Российская газета06:58
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