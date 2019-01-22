Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евроВедомости 06:53
Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе. Об этом говорится в сообщении ведомства.
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Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей
В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Обновлено в 09:18
Экономика
В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес
Обновлено в 06:08
Финансы
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти
Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
Обновлено в 11:46
Экономика
«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено в 07:59
Финансы
Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВП
Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина.
Обновлено в 04:11
Экономика
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Экономика
Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников
Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Обновлено в 03:19
Экономика
Eni приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций
Итальянская Eni была вынуждена приостановить работу с «Роснефтью» в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, заявила «РИА Новости» председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья.
Обновлено в 06:24
Экономика
Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено в 13:17
Экономика
Владимир Добрынин покинул пост гендиректора Yota
Генеральный директор Yota Владимир Добрынин покидает свой пост по собственному желанию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:06
Экономика
Продажи недвижимости ГК «ПИК» в 2018 году выросли на 11%
Группа компаний "ПИК" в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличила продажи недвижимости на 11% - до 210,6 млрд рублей.
Обновлено в 03:17
Экономика
Бывший глава Росприроднадзора стал президентом «Нового потока»
Бывший глава Росприроднадзора Артем Сидоров стал президентом группы компаний «Новый поток», которая управляет рядом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 03:36
Экономика
«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму долгов жителей Чечни за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» подтвердила, что сумма задолженности жителей Чеченской Республики за газ превышает 9 млрд рублей.
Обновлено в 04:28
Финансы
Прибыль банка UBS не оправдала прогнозов
Швейцарский банк UBS представил финансовые результаты последнего квартала и всего 2018 года.
Обновлено в 08:01
Финансы
Bank of America ждет снижения курса доллара к рублю до 62
Bank of America прогнозирует снижение курса доллара к рублю до 62 в этом году, остается в длинной позиции по десятилетним рублевым бондам и повышает прогноз по профициту текущего счета РФ на 2019 год до $101 млрд.
Обновлено вчера в 17:25