Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евроРоссийская газета 07:57
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов. Это уже третий штраф за последние два года, сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.
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Google укрепила свое господство в поисковой рекламе в Интернете и защищает себя от конкурентного давления путем введения антиконкурентных договорных ограничений на сторонние веб-сайты. Это является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.
— Маргрет Вестагер, датский политикПолит.ру 07:54
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