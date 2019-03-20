Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евроРоссийская газета 07:57

Google укрепила свое господство в поисковой рекламе в Интернете и защищает себя от конкурентного давления путем введения антиконкурентных договорных ограничений на сторонние веб-сайты. Это является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС.

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов. Это уже третий штраф за последние два года, сообщила еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Происшествия Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Армия и оружие СМИ: в Стамбуле задержан боевик, намеревавшийся совершить теракт в Турции Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), намеревавшегося совершить теракт в республике.

Политика Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.

Футбол Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

Происшествия Суд отправил продавцов БАДов под арест Следствие предполагает, что Студенкова и Селезнев входили в банку мошенников, под руководством Киселева Н.Н. Группа продавала БАДы пенсионерам под видом дорогостоящих лекарственных препаратов.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Общество Самой счастливой в мире страной признана Финляндия Граждане Финляндии по итогам прошлого года признаны самыми счастливыми жителями планеты.

Авто Седан Honda Envix по цене Lada Vesta Sport поступил в автосалоны Японский концерн Honda готов предложить рынку новый седан под наименованием Envix, предназначенный, в первую очередь, для Китая.

Политика Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.

Авто Nissan Terrano получил приложения Apple CarPlay и Android Auto Обновленный внедорожник Nissan Terrano получил системы Apple CarPlay и Android Auto, которые предоставляют доступ к приложениям смартфона через информационно-развлекательную систему автомобиля.

Происшествия В России увеличилось число жертв авиакатастроф Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) предоставили данные, согласно которым в прошлом году в авиакатастрофах погибло 128 россиян.

Здоровье В Татарстане сократилось число больных алкоголизмом и наркоманией За 2018 год было «накрыто» 20 наркопритонов, а с начала текущего года сотрудниками правоохранительных органов удалось прекратить деятельность еще пяти, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану Кирилл Жданов.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Авто Британские тюнеры построили «идеальную» BMW M3 E30 Английские инженеры из Redux Leichtbau представили рестомод BMW M3 E30.

Авто Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.

Армия и оружие США намерены сделать особый акцент на разработке гиперзвукового оружия США намерены сконцентрироваться при создании своих Космических войск прежде всего на создании гиперзвуковых вооружений, а также систем защиты от них.

Политика Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.

Политика ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.