Интернет

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евроМосква 24 07:47

Компания Google получила штраф от Еврокомиссии за нарушение антимонопольных правил ЕС. Речь идет о сумме в 1,49 миллиарда евро, передает РИА Новости. Отмечается, что это уже третий штраф ЕК, выписанный американской корпорации.
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Еврокомиссия наложила на Google очередной штраф в полтора миллиона евро

Эхо Москвы07:32

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Ведомости07:22

Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд

RT на русском07:13

Еврокомиссия оштрафовала Google на €1,49 млрд

Газета.Ru07:16

ЕК оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за нарушение конкуренции в рекламной сфере

Интерфакс07:19

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ТАСС07:12

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1 млрд 490 млн евро

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