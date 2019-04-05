Экономика
Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрдИзвестия вчера в 17:16
Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
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BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре
Реальное времявчера в 17:25
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