Экономика

Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрдИзвестия вчера в 17:16

Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.
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BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК

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Известиявчера в 17:16

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

РИА Новостивчера в 07:54
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Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
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Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

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Обновлено 03 апреля в 14:11
Политика

Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля

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Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель

«Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».
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Авто

Эксперты назвали 5 привычек водителя, продлевающих жизнь автомобиля

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом

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Хоккей

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Хоккеисты московского ЦСКА добились победы в пятом мачте серии 1/2 финала плей-офф КХЛ против петербургского СКА.
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Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
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Кардиохирург рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца

Заместитель директора по кардиохирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПБГУ, глава Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Дмитрий Шматов в студии «Города+» рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца.
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Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено 04 апреля в 21:36
Энергетика

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Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста.
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Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

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Обновлено вчера в 08:25
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Лавров рассказал о причинах затянувшегося кризиса в Ливии

Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности.
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Авто

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Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
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Российский производитель легковых автомобилей разработал специальные условия покупки моделей LADA, которые будут действовать до конца апреля.
Обновлено вчера в 04:36
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского

Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
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Армия и оружие

Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
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В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

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