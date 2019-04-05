Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрдИзвестия вчера в 17:16

Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Кино Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».

Политика На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Политика Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.

Недвижимость Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.

Происшествия Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда 3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Политика Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Армия и оружие Порошенко заявил, что украинская крылатая ракета поразила цель «Украина успешно испытала новую крылатую ракету украинского производства, которая поразила морскую цель на расстоянии 250 км. Испытания проходили в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил России».

Хоккей ЦСКА обыграл СКА в пятом матче серии Хоккеисты московского ЦСКА добились победы в пятом мачте серии 1/2 финала плей-офф КХЛ против петербургского СКА.

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.

Здоровье Кардиохирург рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца Заместитель директора по кардиохирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПБГУ, глава Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Дмитрий Шматов в студии «Города+» рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца.

Политика Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.

Энергетика Правительство добилось от нефтяников уступок в вопросе цен на бензин Правительство и нефтяники продлили соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, что должно удержать цены на бензин от дальнейшего роста.

Религия Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения 7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Политика Лавров рассказал о причинах затянувшегося кризиса в Ливии Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности.

Авто Hyundai может перекупить завод Ford в России Hyundai входит в список компаний, претендующих на покупку российских заводов американской компании, которая объявила о прекращении продаж и производства легковых автомобилей на российском рынке.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Авто АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле Российский производитель легковых автомобилей разработал специальные условия покупки моделей LADA, которые будут действовать до конца апреля.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Политика Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Авто В России открыли прием заказов на Tesla Model Y Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).