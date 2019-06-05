Экономика
Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правилREGNUM 07:32
Еврокомиссия считает, что правительство Италии не выполняет бюджетные правила ЕС в части объема госдолга, а потому против Италии открыто дело, заявил в среду, 5 июня, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает информагентство ANSA.
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Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 08:32
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Экономика
«Финвижн» Артема Аветисяна предъявила иск к банку «Восточный»
Baring Vostok подал иск к банку "Восточный" Ранее в тот же суд "Финвижн" подала иск к контролирующему акционеру банка – зарегистрированной на Кипре Evison Holdings (контролирует 51,6% акций "Восточного"), конечным бенефициаром которой является Baring Vostok (дело № А04-1784 / 2019).
Обновлено в 03:33
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам Украины с Россией
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.
Обновлено вчера в 12:52
Музыка
Кельтский оркестр волынок выступит на фестивале «Спасская башня»
Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов ожидается в Москве.
Обновлено в 07:48
Наука
Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера
Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено 03 июня в 19:38
Общество
В столичных парках открылись пляжи и бассейны
В 17 столичных парках оборудовали места для отдыха у воды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:37
Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Финансы
Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей
Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Общество
Директор турбазы извинился перед детьми с ВИЧ за сорванный отдых
Директор нижегородской турбазы "Новинки" Алексей Шарков принёс извинения детям с ВИЧ, не попавшим к ним на отдых.
Обновлено в 07:54
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Политика
Опрос показал отношение украинцев к возможному членству в ЕС и НАТО
Как отмечается, против присоединения Украины к ЕС выступают 22% украинских граждан, против членства в НАТО — 31%.
Обновлено в 06:23
Теннис
Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя
Встречи стартуют после окончания дождя в столице Франции.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Бывшая жена Меладзе рассказала о смерти первенца
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина стала героиней программы "Судьба человека", где откровенно рассказала о браке со знаменитостью и тяжелых ударах на жизненном пути.
Обновлено в 08:40
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Швейцарии оборвалась канатная дорога
Обновлено в 08:33
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Кабмин Украины инициировал увольнение ряда губернаторов
Правительство Украины вносит президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда глав областей страны.
Обновлено в 08:22
Общество
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Первенцу Тодоренко и Топалова исполнилось 6 месяцев
5 июня ребенок недавно вступивших в законный брак Регины Тодоренко и Влада Топалова отметил свой первый маленький юбилей – ему исполнилось ровно шесть месяцев.
Обновлено в 06:56
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Авто
Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера?
Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).
Обновлено в 02:00