Экономика

Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правилREGNUM 07:32

Еврокомиссия считает, что правительство Италии не выполняет бюджетные правила ЕС в части объема госдолга, а потому против Италии открыто дело, заявил в среду, 5 июня, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает информагентство ANSA.
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Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил

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La Repubblica: Еврокомиссия готовит следствие над правительством Италии

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