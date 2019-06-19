Политика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям РоссииРБК вчера в 23:00
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
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Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Назван срок перехода на раздельный сбор мусора в Москве
Как отмечается, переход на раздельный сбор мусора должен начаться с 1 января следующего года.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей
Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство.
Обновлено в 00:33
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу
Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Экономика
Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго
Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
Обновлено в 00:34
Футбол
«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» по трансферу Вильены
Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни Вильена не перейдёт в "Краснодар".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Крыму задержали осужденного диджея из Екатеринбурга
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА хочет подписать форварда сборной Алжира
ЦСКА намерен подписать контракт с форвардом сборной Алжира и «Параду» Закарием Найджи.
Обновлено в 00:37
Общество
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров
«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Садальский крепко врезал Галкину в день рождения
Обновлено вчера в 14:57
Спорт
Платини освободили из-под стражи
Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Путешествия
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Обновлено вчера в 20:10
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено 17 июня в 17:25
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Земельный участок могут отобрать за траву и мусор
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Происшествия
Станция метро «Невский проспект» погрузилась во тьму
На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35