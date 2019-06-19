Политика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям РоссииРБК вчера в 23:00

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экономика ЕС справилась с контрсанкциям России

Газета.Ru01:17

Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций

Lenta.ruвчера в 23:57

Евросоюз объявил об адаптации экономики к ответным санкциям России

Московский Комсомолец00:40

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Говорит Москва00:28

Могерини рассказала об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям РФ

News.ruвчера в 23:58

Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к ответным санкциям России

Коммерсантъ01:14

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
Обновлено вчера в 01:35
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье

В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару

Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.
Обновлено в 01:00
Музыка

«Ленинград» выступит на «Нашествии»

Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

«Чемпионат»: ЦСКА хочет подписать форварда сборной Алжира

ЦСКА намерен подписать контракт с форвардом сборной Алжира и «Параду» Закарием Найджи.
Обновлено в 00:37
Спорт

Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

В ДНР сообщили об опасности возобновления боевых действий

Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил о существовании угрозы возобновления боевых действий в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:11
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей

Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Происшествия

На станции метро «Невский проспект» выключили свет

Обновлено в 01:50
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Происшествия

При землетрясении в Японии пострадали более 20 человек

Вечером 18 июня в Японском море рядом с префектурой Ямагата произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после отравления

Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Политика

Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье русскую пословицу, которая поможет работать с Россией в условиях санкций.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено 17 июня в 14:22
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Для родителей и педагогов в анкетах предусмотрены графы «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты

Xiaomi представила свои телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России

Сегодня вечером в Москве компания Xiaomi провела большую презентацию своих новых товаров, на которой были представлены и телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4S.
Обновлено 17 июня в 15:25
Политика

США и Китай проведут очередной раунд торговых переговоров

Представители США и Китая сегодня, 19 июня, начнут очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в торговой сфере.
Обновлено вчера в 17:31
Баскетбол

Дальше – без Де Коло. Лидер ЦСКА покинул клуб

Нандо родился 23 июня 1987 года (без малого 32 года назад) в небольшом городке с типично французским названием Сент-Катрин-лез-Аррас - населением чуть больше 3000 человек.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Наука

Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Путешествия

В Крыму создали первый взвод туристической полиции

Обновлено вчера в 20:10
Политика

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Федерика Могерини
Итальянский политик
Итальянский политик, министр иностранных дел в правительстве Ренци, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Европейский союз
Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Нацеленный на региональную интеграцию, союз был юридически закреплён Маастрихтским договором в 1992 году на принципах Европейских сообществ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное