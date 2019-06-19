Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям РоссииРБК вчера в 23:00

с чего всё началось

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

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Происшествия Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.

Общество В Японии запретили физическое наказание детей Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.

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Авто Премиальное кросс-купе от GM рассекретили на официальных снимках На официальном портале минпрома КНР были опубликованы теххарактеристики и фотографии новой модели Baojun RC-6.

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Политика Меркель стало плохо на встрече с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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