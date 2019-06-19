Экономика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям РоссииРБК вчера в 23:00
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что цена на бензин, приобретаемый у производителей, возросли на 17,5% по данным на май текущего года, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Футбол
ФК «Ростов» сыграет первый матч нового сезона 13 июля
Согласно расписанию, первый матч нового сезона ФК «Ростов» проведёт 13 июля в 21:30, где на своём поле команда примет ФК «Оренбург».
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю
Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.
Обновлено вчера в 23:20
Космос
След мощного взрыва обнаружили на Марсе
Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С1» переброшены в Ливию из ОАЭ
В Ливии у войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару, замечен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Обновлено вчера в 15:25
Гаджеты
Компания Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры
Обновлено 17 июня в 17:25
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»
Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США
Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено вчера в 02:47
Общество
«Однажды успокаивал девушку, что я не терминатор»: история уральца с киберрукой за пять миллионов
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Шойгу анонсировал появление новейшего оружия в российской армии
Обновлено вчера в 07:49
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Политика
В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Агент: «Бэйл не уйдет в аренду»
Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб.
Обновлено вчера в 10:52
Космос
NASA заказало роботов для исследования странных провалов на Луне
Команда профессора Уильяма Уйаттекера из Института робототехники предложила создать умного и быстрого робота для исследования лунных колодцев или провалов, которые в большом количестве были обнаружены на спутниковых снимках, но до сих пор так и не были изучены, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро на востоке Москвы
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В Кемерове нашли пропавшего 27-летнего мужчину
В Кемерове завершились поиски пропавшего без вести Алексея Шевцова. 27-летнего мужчину обнаружили днём 18 июня в частном секторе города.
Обновлено в 00:43