Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям РоссииРБК вчера в 23:00

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5% Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что цена на бензин, приобретаемый у производителей, возросли на 17,5% по данным на май текущего года, сообщают «Известия».

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.

Экономика Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.

Футбол ФК «Ростов» сыграет первый матч нового сезона 13 июля Согласно расписанию, первый матч нового сезона ФК «Ростов» проведёт 13 июля в 21:30, где на своём поле команда примет ФК «Оренбург».

Общество Большинство новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю Против оказался каждый десятый. В пресс-службе портала сообщили о том, что 87% опрошенных выступили за четырехдневную рабочую неделю.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Общество Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.

Общество Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.

Космос След мощного взрыва обнаружили на Марсе Следы недавнего мощного взрыва обнаружили на Марсе благодаря снимкам орбитального разведчика НАСА Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает портал Space.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Происшествия Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Политика Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием» Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.

Наука Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

Политика В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.

Футбол Агент: «Бэйл не уйдет в аренду» Джонатан Барнетт, агент вингера "Реала" Гарет Бэйла, заявил, что его клиент не уйдет в аренду в другой клуб.

Космос NASA заказало роботов для исследования странных провалов на Луне Команда профессора Уильяма Уйаттекера из Института робототехники предложила создать умного и быстрого робота для исследования лунных колодцев или провалов, которые в большом количестве были обнаружены на спутниковых снимках, но до сих пор так и не были изучены, пишет EurekAlert.

Происшествия Один человек погиб в драке у станции метро на востоке Москвы Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.