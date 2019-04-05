Экономика

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореВедомости вчера в 21:00

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. Расследование может привести к крупным штрафам для компаний.
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Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд

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ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

РИА Новостивчера в 07:54
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ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

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Проекты будущих зданий предусматривают комплексное благоустройство, в том числе — прилегающей территории.
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Общество

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3 апреля сообщалось, что два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки.
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Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
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Антон Шипулин проведет «Зарядку со звездой» во Всемирный День здоровья

Планируется, что спортсмен покажет детям, как можно тренироваться в биатлоне без лыж.
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Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
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Политика

В Польше хотят взыскать с Германии 900 миллиардов долларов в виде репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
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Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом РФ

Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули встретился в субботу с послом России в Великобритании Александром Яковенко и обсудил ситуацию вокруг своего дела и отравления Сергея и Юлии Скрипалей.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

Суд в Якутии отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.
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Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

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В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв

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Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
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Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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Армия и оружие

Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах

Британский принц Уильям в течение трех недель работал в MI-5, MI-6 и Центре правительственной связи (ЦПС), чтобы подробно ознакомиться с работой служб безопасности и разведки Соединенного Королевства.
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Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов

Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
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Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

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В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
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Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
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