Экономика
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореВедомости вчера в 21:00
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. Расследование может привести к крупным штрафам для компаний.
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BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре
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