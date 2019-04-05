Экономика

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореВедомости вчера в 21:00

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. Расследование может привести к крупным штрафам для компаний.
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Компания BMW выделит 1 миллиард долларов на оплату возможного штрафа по делу о картельном сговоре

Эхо Москвы06:30

BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК

РБКвчера в 19:56

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

РИА Новостивчера в 07:54

Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд

Известиявчера в 17:16

Концерн BMW решил отложить в резервный фонд €1 млрд после обвинений в сговоре

ТАССвчера в 16:34

BMW оштрафовали на миллиард евро

Газета.Ruвчера в 15:59

BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре

Реальное времявчера в 17:25
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Армия и оружие

В России испытали комплекс «Панцирь-СМ»

Обновлено в 12:38
Политика

Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд развеет опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 03:58
Политика

Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов

Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Американские бомбардировщики B-52H покинули Европу

Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, покинули Великобританию, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на данные авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 17:05
Футбол

Депай может заменить Мане в «Ливерпуле»

По слухам, «Ливерпуль» может рассмотреть вариант с подписанием Депая, если летом 2019 года потеряет Садио Мане — на сенегальца претендует «Реал».
Обновлено в 04:24
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Егор Крид раскрыл свои планы после ухода из Black Star

Обновлено в 10:29
Игры

В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков

В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Футбол

Краснодар — Крылья Советов 1:0

«Краснодар» на своем поле нанес поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 22-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:24
Хоккей

«Салават Юлаев» требует продолжения серии

Обновлено в 16:04
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Происшествия

При взрыве на подводной лодке в Иране погибли три человека

Обновлено в 15:55
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Владимир Познер: «Я дал дочери пощечину, потому что она плохо ела»

Обновлено в 08:30
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в матче с ЦСКА

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Футбол

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Религия

Православные верующие отмечают Благовещение

Обновлено в 17:05
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Общество

Группа Кусто оценит поведение косаток в «китовой тюрьме» в Приморье

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Игры

Elder Scrolls доступна для скачивания, несмотря на этап тестирования

Бесплатная версия игры, действия которой разворачивается в игровой вселенной Elder Scrolls для мобильных устройств, по-прежнему находится на этапе раннего доступа первичного тестирования, при этом уже сейчас в нее может поиграть каждый человек.
Обновлено в 06:18
Политика

Украина проиграла в ВТО России спор о транзите товаров

Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение, касающееся спорта между Россией и Украиной, касательно ограничений транзита товаров через Украину.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Происшествия

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:07
Культура

Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

Обновлено в 13:15
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