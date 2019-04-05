Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореВедомости вчера в 21:00

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. Расследование может привести к крупным штрафам для компаний.

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

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