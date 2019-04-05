Экономика

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговореВедомости вчера в 21:00

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. Расследование может привести к крупным штрафам для компаний.
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Компания BMW выделит 1 миллиард долларов на оплату возможного штрафа по делу о картельном сговоре

Эхо Москвы06:30

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

РИА Новостивчера в 07:54

BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре

Реальное времявчера в 17:25

Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд

Известиявчера в 17:16

Концерн BMW решил отложить в резервный фонд €1 млрд после обвинений в сговоре

ТАССвчера в 16:34

BMW оштрафовали на миллиард евро

Газета.Ruвчера в 15:59

BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК

РБКвчера в 19:56
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Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
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Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Технологии

500 тыс. посетителей и 1 млн просмотров: 3DNews бъёт рекорды посещаемости!

Минувшая неделя получилась очень успешной для нашего сайта: посещаемость 3DNews значительно увеличилась в последние дни.
Обновлено в 17:01
Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Армия и оружие

В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков

В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Происшествия

В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Экономика

Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок

Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.
Обновлено в 05:03
Политика

Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:2

Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:55
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Трамп не стал читать доклад Мюллера

В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 18:18
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Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
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Apple хочет отказаться от iTunes

В программе рассказали, что фильмы будут отправлены в приложение для Apple TV. Однако, не нужно торопиться с выводами, сообщил эксперт.
Обновлено в 14:22
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Происшествия

Падение метеорита в небе над Красноярском попало на видео

Жители Красноярска наблюдали падение метеорита в небе над городом в субботу, 6 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 12:26
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного по очкам за сезон в НХЛ

Могильный в сезоне-1992/93, выступая за "Баффало", набрал 127 очков (76+51), и до сегодняшнего дня он был рекордсменом среди россиян по очкам за сезон.
Обновлено в 15:55
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Общество

Минкульт предложил продавать алкоголь во всех учреждениях культуры

Минкульт предложил вернуть продажу алкогольных напитков во все учреждения культуры.
Обновлено в 05:50
Наука

У мужчин и женщин оказались совершенно разные «гены красоты»

Оказалось, что связь между особенностью ДНК и привлекательностью у мужчин и женщин совершенно разная.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счете за «оккупацию»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что с Москвы нужно взыскать компенсацию «за все столетия оккупации».
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете

Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Европе арестованы десятки албанских мафиози

На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено в 17:13
Общество

Российский автор комиксов Георгий Елаев: «Мы подавляем сами себя» (Deutschlandfunk, Германия) (Deutschlandfunk)

Российские авторы комиксов приезжают на это мероприятие редко.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество

В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев

Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
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