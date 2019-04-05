Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговореТАСС вчера в 06:03

Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре

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