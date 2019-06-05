Экономика

Еврокомиссия начнет дисциплинарное расследование против ИталииКоммерсантъ 07:05

По данным итальянских СМИ, Еврокомиссия может начать расследование в отношении бюджетной политики итальянского правительства. Проект соответствующего документа оказался в распоряжении газеты La Repubblica.
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Еврокомиссия потребовала от Италии устранить нарушения в бюджетной политике – в частности, сократить госдолг

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Еврокомиссия собралась оштрафовать Италию из-за сильно выросшего госдолга

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Италию накажут за расточительность

Lenta.ru09:09

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Коммерсантъ11:10

Брюссель может взыскать долги с Рима — СМИ

REGNUM07:34

Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета

ТАСС06:41
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Транспорт

В аэропорту Шереметьево объяснили задержки с багажом

Задержки с выдачей багажа пассажирам в аэропорту Шереметьево связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков.
Обновлено в 06:09
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СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:56
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

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Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

США и Мексика не смогли достичь соглашения по пошлинам

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Обновлено в 18:47
Политика

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»

Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
Обновлено в 11:44
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Армия и оружие

Минобороны объявило тендер на неуправляемые авиаракеты С-8КОМ

В апреле Минобороны уже объявляло тендер на поставку С-8КОМ, стоимость контракта составляла также 9,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 13:55
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено в 17:00
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Гаджеты

Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V

На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.
Обновлено в 17:36
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Спорт

Биатлонист Максим Цветков прибыл на сборы в Ленобласть

Российский биатлонист является чемпионом 2017 года.
Обновлено в 18:03
Политика

Депутат Рады заявил о сговоре Ющенко и Януковича

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что экс-президента Украины Виктора Ющенко подозревают незаконном владении резиденцией "Межигорье".
Обновлено в 17:42
Политика

Лавров объяснил, как санкции США вредят американской экономике

Американская администрация осуществляет экономическую агрессию, ущерб от которой несут, в том числе бизнесмены из США.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Экономика

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.
Обновлено в 05:06
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Политика

В Англии и Франции торжественно отмечают 75-летие D-Day

В Великобритании все внимание сегодня было приковано к Портсмуту, где торжественно отмечают D-Day, так исторически называют здесь день высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 17:46
Политика

Си Цзиньпин и Путин посмотрели на панд в Московском зоопарке

Обновлено в 18:26
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:20
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие

ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено в 15:45
Политика

Что стоит за отставкой врио главы Астраханской области Сергея Морозова

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 09:02
Происшествия

На Украине уволили причастных к гибели ребёнка полицейских

В городе Переяславе-Хмельницком Киевской области Украины уволили двух сотрудников полиции, причастных к гибели пятилетнего ребёнка.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:48
Происшествия

В работе базы ГИБДД произошел сбой

В Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:15
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