Технологии
Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против AmazonПолитика Сегодня 07:32
Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование против американского интернет-магазина Amazon. В рамках расследования эксперты обратят внимание на совмещение магазина функций торговой площадки и ритейлера, а также оценят, не нарушает ли компания правила конкуренции, отметили в ЕК.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Обновлено в 03:41
Экономика
Число строящихся домов в США в июне снизилось на 0,9%
Количество выданных разрешений на строительство домов снизилось на 6,1% и составило 1,22 миллиона.
Обновлено в 08:45
Политика
МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе
Вступление на Украине в силу закона о государственном языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и связано с дальнейшим осложнением ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 10:22
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Власти назвали сроки передачи в армию ракетных комплексов С-500
В феврале 2017 года Борисов, который занимал тогда должность заместителя министра обороны, называл 2020 год как срок выпуска первого опытного образца новейшей российской зенитной ракетной системы.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Виктория Боня защитила дочь от критики в соцсети
Телеведущая Виктория Боня решила поделиться с поклонниками успехами своей семилетней дочки Анджелины.
Обновлено в 09:02
Происшествия
ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских
ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 09:01
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Футбол
В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол
Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Авто
Обновленный седан Hyundai Solaris рассекречен до премьеры
Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
Япония оснастила новый миноносец системой «Иджис»
Япония в среду, 17 июля, спустила на воду новый эскадренный миноносец с системой раннего обнаружения баллистических ракет «Иджис» (Aegis).
Обновлено в 09:25
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Мексиканский наркобарон Эль Чапо приговорен в США к пожизненному сроку
Суд Бруклина приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного по прозвищу Эль Чапо - Коротышка, к пожизненному сроку, сообщает Associated Press.
Обновлено в 10:27
Футбол
Арустамян: «В борьбу за Гильерме включился „Зенит“»
В борьбу за вратаря "Локомотива" Гильерме включился и "Зенит". В клубе обсуждают идею приглашения вратаря.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Врачи в Подмосковье спасли проглотившего вилку мужчину
В Московской области медики прооперировали мужчину, который случайно проглотил вилку.
Обновлено в 09:49
Футбол
Сын Тихонова стал игроком «Химок»
Сын бывшего футболиста "Спартака" и сборной России Андрея Тихонова Михаил стал игроком "Химок", сообщает официальный Instagram подмосковной команды.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала свадебное платье в Париже
Участница двух сезонов проекта «Холостяк» Дарья Клюкина отправилась в Париж, чтобы выбрать себе свадебное платье для торжественной церемонии.
Обновлено в 01:10