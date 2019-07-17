Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса. Об этом говорится в соответствующем заявлении еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Оно размещено на сайте комиссии.

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

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