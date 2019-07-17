Технологии

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении AmazonТАСС 07:06

Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.
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Еврокомиссия начнет расследование против Amazon

Коммерсантъ05:27

СМИ: Еврокомиссия проведет антимонопольное расследование против Amazon

DP.RU06:26

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

ТАСС07:06

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

РБК07:04

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Ведомости07:46

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Rambler News Service07:54

В отношении Amazon начали расследование

Газета.Ru11:08
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Армия и оружие

В ДНР рассчитывают, что Украина не сорвет новое перемирие по Донбассу

В ведомстве рассчитывают, что Киев ответственно подойдет к выполнению взятых на себя обязательств и не сорвет новое перемирие.
Обновлено в 14:18
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Обновлено в 03:36
Политика

На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его соратников

Государственное бюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц, сообщает РБК со ссылкой на директора бюро Романа Трубы.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Сенатор прокомментировал обвинения немецких СМИ в адрес России

Сенатор напомнил, что не Россия, а США приняли решение выйти из Договора в одностороннем порядке.
Обновлено в 10:46
Экономика

В Новочебоксарске планируется создать ТОСЭР

Власти Чувашии в рамках программы ускоренного развития республики до 2024 года планируют создать территорию опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске, сообщил глава республиканского правительства Иван Моторин.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Общество

Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея

Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.
Обновлено в 13:21
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51

В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Финансы

Почему Россия и Китай существенно сократили вложения в госдолг США

Совместный уход Как следует из материалов американского Минфина, в мае Россия также значительно снизила объём вложений в трежерис — на $112 млн, до $12 млрд.
Обновлено в 12:25
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Культура

Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно

В Суровикине Волгоградской области осужденный сбежал из зала суда через окно.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Политика

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Общество

Акимов рассказал, когда в России начнут выдавать электронные паспорта

Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика

Зеленский видит в освобождении моряков шаг к началу диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение 24 украинских моряков, арестованных в России за нарушении государственной границ, могло быт стать шагом к восстановлению диалога между Москвой и Киевом.
Обновлено в 14:44
Экономика

Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Политика

МИД России прокомментировал расследование MH17

В МИД РФ заявили, что трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» стала инструментом нечистоплотной политической игры.
Обновлено в 07:03
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