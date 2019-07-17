Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

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