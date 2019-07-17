Экономика
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении AmazonТАСС 07:06
Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:43, Вашингтон
Политика
Палата представителей заблокировала резолюцию об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение резолюции об импичменте президента Дональда Трампа.
Обновлено в 19:37
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Происшествия
В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана
В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Технологии
Цифровые технологии в туризме обсудили в Москве
В Москве прошла открытая конференция, посвященная использованию цифровых технологий в туристической индустрии.
Обновлено в 20:05
Политика
ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Гаджеты
Xiaomi представит новый смартфон за 7000 долларов
Китайская корпорация Xiaomi собирается представить специальную версию своего смартфона Redmi K20 Pro, которая будет стоить около 7000 долларов, сообщает ixbt.com.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Футбол
БАТЭ пробился во второй раунд квалификации Лиги чемпионов
Белорусский БАТЭ переиграл польский "Пяст" в ответном матче первого раунда квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 21:49
Политика
На Украине расследуют 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Ранее адвокаты бывшего украинского президента заявили, что он не сможет явиться на допрос до выборов в Раду Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко и людей из его команды, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Происшествия
В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк
В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено в 14:14
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Авто
Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath
Чуть менее года назад был представлен прототип пикапа от Hennessey под названием Голиаф.
Обновлено в 17:22
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено вчера в 11:43
Авто
Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris
Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.
Обновлено в 07:42
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Общество
Эксперт рассказала, выпускников каких вузов ждет высокая зарплата
Эксперт по подбору кадров Виктория Музычкина в интервью «МИР 24» рассказала, выпускникам каких вузов легче устроиться на работу с достойной заработной платой.
Обновлено 15 июля в 07:05
Хоккей
«Авангард» провел первое собрание команды
Обновлено в 07:05
Экономика
В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России
С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле
Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».
Обновлено в 22:00
Космос
В «Роскосмосе» объяснили перенос запуска «Протона-М» на сутки
Ракета-носитель 13 июля вывела на орбиту космическую обсерваторию "Спектр-РГ" Запуск ракеты носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за проблем с трубопроводом наддува бака, рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено вчера в 15:03