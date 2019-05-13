Политика

Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами УкраиныРоссийская газета 08:18

Примечательно, что сам Зеленский пока хранит молчание относительно будущего курса страны. От его имени выступают лишь его советники. Один из них - Александр Данилюк заявил, что план действий нового президента на 100 дней после вступления в должность готов на 95 процентов.
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Европа потребовала от Зеленского вернуть огромные долги

Газета.Ru04:51

Еврокомиссар назвал два основных вызова, с которыми столкнется Зеленский

РИА Новости05:13

В ЕК назвали главной задачей Зеленского в ближайшие два года выплату долгов Украины

ТАСС05:04

В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского

RT на русском05:04

В Еврокомиссии назвали основные вызовы для Зеленского

РБК08:53

В ЕК назвали основную задачу Зеленского

Взгляд.ру04:48

Еврокомиссия потребовала с Зеленского выплаты огромных долгов

РЕН ТВ04:47
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Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России

Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%

Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг: «Разделил „Золотую бутсу“ с моими братьями»

Обновлено в 11:31
Политика

В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Наука

Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы

Обновлено в 11:28
Энергетика

США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию

Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Музыка

Сергей Шнуров объяснил, почему распустил группу «Ленинград»

Фронтмен главной группы Петербурга дал большую пресс-конференцию Лидер группировки "Ленинград" 46-летний Сергей Шнуров признался, что продолжит делать музыку, но уже вне своей группы.
Обновлено в 11:57
Авто

В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер

Обновлено в 08:15
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево опознаны.
Обновлено в 02:57
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Общество

В России хотят усложнить бракоразводный процесс

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
Политика

Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов

В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Футбол

Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России

Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Общество

Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье

Обновлено в 00:37
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Политика

В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины

Обновлено в 12:00
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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Йоханнес Хан
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, член Австрийской народной партии. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства с 1 ноября 2014 года.
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