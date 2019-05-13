Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами УкраиныРоссийская газета 08:18
Примечательно, что сам Зеленский пока хранит молчание относительно будущего курса страны. От его имени выступают лишь его советники. Один из них - Александр Данилюк заявил, что план действий нового президента на 100 дней после вступления в должность готов на 95 процентов.
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Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Авто
Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки
Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 10:53
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%
Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Политика
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Политика
В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского
Народный депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй зарегистрировал постановление, в котором инаугурация Владимира Зеленского назначена на 26 мая.
Обновлено в 12:06
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 07:37
Наука
Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы
Обновлено в 11:28
Энергетика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Политика
Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Музыка
Сергей Шнуров объяснил, почему распустил группу «Ленинград»
Фронтмен главной группы Петербурга дал большую пресс-конференцию Лидер группировки "Ленинград" 46-летний Сергей Шнуров признался, что продолжит делать музыку, но уже вне своей группы.
Обновлено в 11:57
Авто
В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер
Обновлено в 08:15
Происшествия
Опознаны тела всех погибших в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево опознаны.
Обновлено в 02:57
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Общество
В России хотят усложнить бракоразводный процесс
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил усложнить бракоразводный процесс, чтобы уменьшить число распадающихся браков.
Обновлено в 09:20
Политика
Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов
В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
Футбол
Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России
Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Энергетика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено в 10:50
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
Обновлено в 12:00