Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами УкраиныРоссийская газета 08:18

Примечательно, что сам Зеленский пока хранит молчание относительно будущего курса страны. От его имени выступают лишь его советники. Один из них - Александр Данилюк заявил, что план действий нового президента на 100 дней после вступления в должность готов на 95 процентов.

Общество Минтруд расширил список профессий селян для надбавки к пенсии На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.

Экономика Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.

Политика Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.

Политика ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.

Происшествия В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.

Политика Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.

Авто Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.

Шоу-бизнес Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса» Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.

Общество Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.

Хоккей Сборная России открыла счет в матче против Чехии на ЧМ-2019 Сборная России забросила первую шайбу в ворота соперников из Чехии в матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею-2019.

Общество В Роструде напомнили о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.

Общество Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.

Политика Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.

Энергетика «Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.

Происшествия Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Армия и оружие Украинский генерал заявил об операции катеров у российского порта Осенью 2018 года бронированные катера ВМС Украины смогли тайно подойти к российскому порту в Ейске на полторы мили.

Общество Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.

Происшествия В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.