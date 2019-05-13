Политика

Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами УкраиныРоссийская газета 08:18

Примечательно, что сам Зеленский пока хранит молчание относительно будущего курса страны. От его имени выступают лишь его советники. Один из них - Александр Данилюк заявил, что план действий нового президента на 100 дней после вступления в должность готов на 95 процентов.
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ТАСС05:04

Еврокомиссия потребовала с Зеленского выплаты огромных долгов

РЕН ТВ04:47
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На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект, разработанный Министерством труда, в котором предлагается расширить список профессий сельских тружеников, которым будет выплачиваться надбавка к пенсии в 25%.
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Ученые смоделировали гибель Земли от астероида

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Происшествия

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Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.
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Футбол

«Болтон» начнет следующий сезон с 12-очковым штрафом

"Болтон" начнет следующую кампанию с 12-очковым дефицитом.
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Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Американец Карсон Дуба установил на 40-летний пикап Dodge Ram одноцилиндровый двигатель от газонокосилки.
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Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
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Общество

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
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Хоккей

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Общество

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные после майских праздников пройдут в ноябре.
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В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры.
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Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
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Австрийский политик
Австрийский политический деятель, член Австрийской народной партии. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства с 1 ноября 2014 года.
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