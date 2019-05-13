Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами УкраиныРоссийская газета 08:18
Примечательно, что сам Зеленский пока хранит молчание относительно будущего курса страны. От его имени выступают лишь его советники. Один из них - Александр Данилюк заявил, что план действий нового президента на 100 дней после вступления в должность готов на 95 процентов.
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Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160
Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.
Обновлено в 10:53
Технологии
Delivery Club призвал отказаться от одноразовых столовых приборов
В апреле Delivery Club совместно с компанией Research Me провели опрос 3900 интернет-пользователей в возрасте от двенадцати лет из всех федеральных округов России и выяснили, как они относятся к одноразовой пластиковой посуде.
Обновлено в 08:14
Музыка
Лазарев намерен привезти Евровидение в Сочи
Музыкальный конкурс «Евровидение» можно будет провести в Сочи, в случае, если певцу Сергею Лазареву удастся привезти в страну хрустальный микрофон, а России получить право принимать его в следующем году.
Обновлено в 11:02
Музыка
Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»
Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Политика
В Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляка.
Обновлено в 09:24
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Общество
В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных
Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Политика
Лондон назначил нового посла Великобритании в России
Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Собчак вмешалась в спор об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено в 10:38
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
Обновлено в 08:25
Политика
Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
Обновлено в 09:44
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
В Севастополе отмечают День Черноморского флота России
В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Недвижимость
В России резко сократилась динамика выдачи ипотеки на новостройки
В первом квартале 2019 года резко сократилось число выданных жилищных кредитов на покупку квартир в новостройках — на 17%, а их денежный объем — на 8% по сравнению с соответствующим периодом пришлого года.
Обновлено в 06:34
Общество
В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения
Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14