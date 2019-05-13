Политика

Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами УкраиныРоссийская газета 08:18

Примечательно, что сам Зеленский пока хранит молчание относительно будущего курса страны. От его имени выступают лишь его советники. Один из них - Александр Данилюк заявил, что план действий нового президента на 100 дней после вступления в должность готов на 95 процентов.
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В Еврокомиссии назвали основные вызовы для Зеленского

РБК08:53

Еврокомиссар назвал два основных вызова, с которыми столкнется Зеленский

РИА Новости05:13

В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского

RT на русском05:04

В ЕК назвали главной задачей Зеленского в ближайшие два года выплату долгов Украины

ТАСС05:04

Европа потребовала от Зеленского вернуть огромные долги

Газета.Ru04:51

В ЕК назвали основную задачу Зеленского

Взгляд.ру04:48

Еврокомиссия потребовала с Зеленского выплаты огромных долгов

РЕН ТВ04:47
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия

В Волгограде эвакуировали несколько ТЦ и вокзалы из-за лжеминирования

Обновлено в 08:25
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160

Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.
Обновлено в 10:53
Технологии

Delivery Club призвал отказаться от одноразовых столовых приборов

В апреле Delivery Club совместно с компанией Research Me провели опрос 3900 интернет-пользователей в возрасте от двенадцати лет из всех федеральных округов России и выяснили, как они относятся к одноразовой пластиковой посуде.
Обновлено в 08:14
Музыка

Лазарев намерен привезти Евровидение в Сочи

Музыкальный конкурс «Евровидение» можно будет провести в Сочи, в случае, если певцу Сергею Лазареву удастся привезти в страну хрустальный микрофон, а России получить право принимать его в следующем году.
Обновлено в 11:02
Музыка

Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»

Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Политика

В Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляка.
Обновлено в 09:24
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Музыка

Артемий Лебедев разработал новый логотип для группы «Ленинград»

Обновлено в 10:13
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Политика

Лондон назначил нового посла Великобритании в России

Дипломат Дебора Броннерт станет послом Великобритании в России, сообщили в понедельник в британском МИД.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Собчак вмешалась в спор об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Илья Яббаров покинул «Дом-2» за грубое нарушение правил проекта

Обновлено в 08:58
Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Политика

Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Авто

Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам

Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко

Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
Обновлено в 08:25
Политика

Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
Обновлено в 09:44
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

В Севастополе отмечают День Черноморского флота России

В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Недвижимость

В России резко сократилась динамика выдачи ипотеки на новостройки

В первом квартале 2019 года резко сократилось число выданных жилищных кредитов на покупку квартир в новостройках — на 17%, а их денежный объем — на 8% по сравнению с соответствующим периодом пришлого года.
Обновлено в 06:34
Общество

В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Первого пострадавшего в ЧП с SSJ 100 выписали из больницы

Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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