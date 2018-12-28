Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»РБК15:11
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
РБК15:11
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Происшествия
Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае
Обновлено в 19:16
Общество
Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети
Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https: / / t.co / vQJCmzspqn pic.twitter.com / 3jANVwjVHA — ABC News (@ ABC) 27 декабря 2018 г. "Выглядит так, как будто она без штанов", – – отметил пользователь Susie Heather Tyson.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено в 17:55
Политика
Украина разъяснила ситуацию с ограничениями на въезд для россиян
Ограничение на въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет продолжает действовать, несмотря на отмену военного положения в ряде областей страны.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод
Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США»
Российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США».
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Происшествия
За имитацию казни Макрона во Франции арестованы три человека
Три человека арестованы на юго-западе Франции за имитацию казни президента страны Эммануэля Макрона, сообщила в пятницу, 28 декабря, газета Sud Ouest.
Обновлено в 16:38
Космос
Роскосмос раскрыл планы СССР установить телефонную связь с Юпитером
Обновлено в 21:35
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В ходе осеннего призыва на военную службу направили 132 тыс. россиян
Обновлено в 20:34
Происшествия
В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху
Нападавшие с места инцидента скрылись. Известно, что и в правоохранительные органы с заявлением рэпер Птаха обращаться не стал.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии
Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 18:19
Общество
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Общество
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет в 2019 году
Любимова считает, что удача в 2019 году также улыбнется весам и водолеям. Для этого им нужно быть внимательными к знакам судьбы.
Обновлено в 20:18
Хоккей
Чехия — Россия 1:2 (3-й период)
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана
"Президент не принял решение о сокращении военного присутствия США в Афганистане и он не поручал министерству обороны США начинать вывод личного состава из Афганистана", - заявил он агентству Bloomberg.
Обновлено в 17:37
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Обновлено в 07:25
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
National Interest назвал бомбардировщик Ту-22М3М «смертоносным»
Как стало известно, автор публикации Марк Эпископос напомнил, что дальний бомбардировщик производства Казанского авиазавода после распада Советского Союза прошел тотальное обновление.
Обновлено в 02:33
Наука
В Бразилии обнаружили «самую редкую птицу в мире»
В Бразилии после нескольких месяцев поисков снова обнаружили одну из самых редких на планете птиц топаколо Штреземанна.
Обновлено в 21:31
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин
Обновлено в 03:09
Происшествия
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".
Обновлено в 09:10
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07