Политика

Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
РБК
15:11

Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
РБК15:11

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Еврокомиссар: угрозы Трампа не являются причиной для остановки «Северного потока - 2»

ТАСС14:39

Еврокомиссар ответил на угрозы Трампа по «Северному потоку - 2»

ТК Звезда16:25

Еврокомиссар оборвал споры об остановке «Северного потока — 2»

News.ru15:31

Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»

РБК15:11

Еврокомиссар ответил на угрозы Трампа по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru17:51

В Европе оборвали «угрозы Трампа» на полуслове: Строительство «Северного потока - 2» не остановить

Царьград13:51

В Евросоюзе заявили, что угрозы Трампа не остановят строительство «Северного потока 2»

РЕН ТВ13:27
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Происшествия

Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае

Обновлено в 19:16
Армия и оружие

Welt рассказала о «панике в США» из-за «Авангарда»

Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 14:34
Происшествия

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Египте подорвали автобус с туристами

Обновлено в 17:55
Религия

Прихожане РПЦ смогут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) в виде исключения могут причащаться в Пантелеимоновом монастыре на Афоне.
Обновлено в 16:05
Политика

В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

По Израилю выпущена ракета из сектора Газа

Из сектора Газа в сторону территории Израиля выпущена ракета. Об этом сообщили израильские военные, зафиксировавшие пуск.
Обновлено в 18:11
Политика

Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича

Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено в 18:23
Политика

Структуры РПЦ появятся всюду, где есть приходы Константинополя

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил о намерении РПЦ открывать приходы по всему миру без всякой оглядки на Константинополь.
Обновлено в 16:26
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Обновлено в 14:05
Происшествия

Во Франции троих человек арестовали за имитацию казни Макрона

Трех человек поместили под стражу на юго-западе Франции по подозрению в имитации казни президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Sud-Ouest.
Обновлено в 15:33
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

Обновлено в 03:09
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Общество

В Сети Меланью Трамп сравнили с эльфом из-за «невидимых» штанов

Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Спорт

Россиянин Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Политика

Макрон и Меркель потребовали от России освободить украинских моряков

Франция и Германия потребовали обеспечить беспрепятственный проход судов через Керченский пролив и освободить задержанных там 25 ноября украинских моряков, говорится в совместном заявлении президента Эмманюэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено в 07:37
Политика

Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород

Обновлено в 06:25
Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Закон, ограничивающий размер начисляемых по договору займа процентов и сумм неустойки ограничен 1,5-кратной суммой долга.
Обновлено в 18:09
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Космос

Российские «Союзы» дважды стартуют с Куру в начале 2019 года

РИА Новости со ссылкой на источник ракетно-космической отрасли сообщает о двух предстоящих пусках российских ракет-носителей «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые пройдут в первом квартале наступающего года.
Обновлено в 19:38
Политика

Украина направит ноту протеста из-за стены на границе в Крыму

Обновлено в 10:32
Происшествия

У окружения «крабового короля» Кана с Сахалина начались обыски

Правоохранители проводят обыски в Сахалинской области у ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, которого окрестили крабовым королем.
Обновлено в 19:11
Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Происшествия

США осудили подрыв автобуса в Египте

США осуждают теракт, совершенный в Египте, и выражают соболезнования семьям погибших, сообщает госдеп США.
Обновлено в 18:24
Экономика

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

Власти ФРГ одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Российский истребитель перехватил самолет ВВС США возле Крыма

Российский истребитель совершил безопасный перехват американского самолета-разведчика RC-135V/W Rivet Joint над Черным морем недалеко от Крыма.
Обновлено в 16:44
Общество

ВС РФ обязал курильщиков компенсировать вред соседям

Обновлено в 05:41
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Гюнтер Эттингер
Немецкий политик
Германский политик из партии ХДС. В 2005-2010 являлся премьер-министром федеральной земли Баден-Вюртемберг. С 2010 по 2014 год занимал должность европейского комиссара по энергетике, а с 1 ноября 2014 года являлся европейским комиссаром по цифровой экономике и обществу, с 2017 года -- комиссаром по бюджету и человеческим ресурсам. Отвечает за составление бюджета ЕС на 2021-2027 годы.
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