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Евроинтеграция: Россия может сохранить полное представительство в ЛЕ
Известия
16:01

Вильярреал — Спартак
завтра
в 12:55
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Эль-Мадригал»
Любой другой результат не оставляет команде Олега Кононова шансов на евровесну. Испанский коллектив не выглядит столь уж грозным соперником. "Желтая субмарина" погрузилась практически на самое дно испанского чемпионата (17-е место из 20), и перед игрой со "Спартаком" уволила главного тренера.
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«Вильярреал» — «Спартак». Прогноз на Лигу Европы 13 декабря 2018 года

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«Вильярреал» – «Спартак» (13 декабря 2018 года): прогноз на матч Лиги Европы

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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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