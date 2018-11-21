Еврогруппа поддерживает введение санкций против Италии за превышение допустимого дефицита бюджета и обсудит их в декабре. Об этом заявил в среду председатель Еврогруппы Марио Сентено, находящийся с визитом в Нидерландах.

Еврогруппа в декабре обсудит введение бюджетных санкций против Италии

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