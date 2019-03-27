Политика

Евродепутат оценил недопуск дипломатов из России на суд в ЛитвеRT на русском 06:19

Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сотрудников посольства и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Безобразно»: посол о недопуске дипломатов к суду над россиянами в Литве

Газета.Ru03:40

Журналистов из России не пустили на суд в Литве по событиям 1991 года

РБК04:20

Российских дипломатов и журналистов и агентств не пустили в Литве на суд по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе

Эхо Москвы04:01

В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве

Российская газета07:25

Посольство России считает провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве

RT на русском07:08

Посольство РФ в Литве назвало провокацией недопуск дипломатов на суд по событиям 1991 года

ТАСС05:47

В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года

РИА Новости03:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Шоу-бизнес

Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко

Обновлено в 08:42
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне

"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову

Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия

На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт

Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.
Обновлено в 08:38
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Происшествия

Экс-министр Абызов доставлен в суд

Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено в 06:18
Происшествия

Арестован директор поставщика компьютеров МВД

Через два дня после окончания срока компания поставила 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальное МВД принимать отказалось.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

В Черном море началась стрельба

В учениях задействованы корабли Погранслужбы ФСБ, Черноморского флота и авиации.
Обновлено в 07:37
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Экономика

Россияне получат цифровые профили

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона о создании цифровых профилей российских граждан, где будет содержаться информация об их паспортных данных, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:47
Политика

Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Наука

В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов

Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 05:03
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Футбол

Новый выпуск «Z+» выйдет в матче «Зенита» с «Локомотивом»

Следующий выпуск и трансляция на платформе «Z+» состоится в рамках игры «Зенита» и «Локомотива», которая пройдет 7 апреля.
Обновлено в 08:37
Музыка

«Евровидение» находится под угрозой срыва

Музыкальный конкурс "Евровидение", который должен состояться в Израиле с 14 по 18 мая, находится под угрозой срыва.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Происшествия

Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда

Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Политика

В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей

Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Гаджеты

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Авто

Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер

Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»

Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия

СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко

Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное