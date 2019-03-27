Политика
Евродепутат оценил недопуск дипломатов из России на суд в ЛитвеRT на русском 06:19
Евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что сотрудников посольства и российских журналистов не допустили на заседание суда в Вильнюсе по делу о событиях 13 января 1991 года в Литве.
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Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» закроет офис в Хьюстоне
"ЛУКОЙЛ" планирует закрыть офис в Хьюстоне, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 04:35
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия
На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт
Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Экс-министр Абызов доставлен в суд
Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Происшествия
Арестован директор поставщика компьютеров МВД
Через два дня после окончания срока компания поставила 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальное МВД принимать отказалось.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В Черном море началась стрельба
В учениях задействованы корабли Погранслужбы ФСБ, Черноморского флота и авиации.
Обновлено в 07:37
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Экономика
Россияне получат цифровые профили
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект закона о создании цифровых профилей российских граждан, где будет содержаться информация об их паспортных данных, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 07:47
Политика
Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Наука
В Дубне построили Фабрику сверхтяжелых элементов
Инженеры из Объединенного института ядерных исследований запустили главную установку первой в мире Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 05:03
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Футбол
Новый выпуск «Z+» выйдет в матче «Зенита» с «Локомотивом»
Следующий выпуск и трансляция на платформе «Z+» состоится в рамках игры «Зенита» и «Локомотива», которая пройдет 7 апреля.
Обновлено в 08:37
Музыка
«Евровидение» находится под угрозой срыва
Музыкальный конкурс "Евровидение", который должен состояться в Израиле с 14 по 18 мая, находится под угрозой срыва.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Гаджеты
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Авто
Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер
Международная премьера Hyundai Venue, который оказался даже меньше компактного Kona, состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 06:22
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»
Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко
Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 07:55