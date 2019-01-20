Политика

Евродепутат: ЕС заплатит высокую цену за трусливость в СирииRT на русском 19:59

Депутат Европарламента от немецкой партии зелёных Михель Раймон заявил, что Европейский союз «заплатит высокую цену за трусливое отсутствие принципов» в Сирии. Об этом он написал в статье для издания Standard.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Евродепутат заявил, что ЕС заплатит «высокую цену» за «трусливую» позицию в Сирии

Комсомольская правда23:12

Евродепутат пригрозил ЕС высокой ценой за трусость в Сирии

Российская газета22:31

ЕС заплатит «большую цену» за трусливость в Сирии, заявил евродепутат

РИА Новости17:51

«Дорого заплатим». Евродепутат предупредил о последствиях трусливости ЕС в Сирии

Life.ru20:32

Евродепутат: ЕС заплатит высокую цену за трусливость в Сирии

RT на русском19:59

В ЕП рассказали о «большой цене» за трусость ЕС в Сирии

Газета.Ru18:31

Евродепутат: ЕС дорого заплатит за трусливую беспринципность в Сирии

Вести.Ru21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Общество

МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США

Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.
Обновлено в 19:00
Общество

На Камчатке появился еще один Жрун – медведь, который очень любит рыбу

Обновлено в 15:03
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Космос

Ракета Delta IV-Heavy вывела на орбиту секретный спутник США

Ракета-носитель Delta IV-Heavy с разведывательным спутником США стартовала в Калифорнии, трансляцию ведет компания United Launch Alliance (ULA).
Обновлено в 14:19
Происшествия

В Бенгальском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг недалеко от Никобарских островов в Бенгальском заливе, сообщил Метеорологический департамент Индии.
Обновлено 17 января в 02:58
Космос

Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства

Обновлено в 18:28
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов

Обновлено в 23:07
Происшествия

Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 66 человек

В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 66 человек, еще 76 пострадали, заявил в Twitter губернатор штата Омар Файяд.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток

Обновлено в 11:14
Происшествия

Полиция применила водомет против протестующих в Париже

Обновлено в 11:49
Общество

«Самый милый в мире» пёс умер от тоски

Обновлено в 22:04
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Обновлено в 08:17
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Бельгии «Желтые жилеты» совершили нападение на съемочную группу

Участники протестной акции «Желтые жилеты» совершили нападение на журналистов одного из бельгийских телевизионных каналов, сообщает «ТАСС».
Обновлено в 18:02
Политика

Школьник показал видео из самолета президента России

Школьник из Башкирии, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт №1, опубликовал на YouTube видео с рассказом о воздушном судне главы государства.
Обновлено в 11:21
Политика

Трамп предложил план по завершению шатдауна

Дональд Трамп предложил свой план по разрешению бюджетного кризиса, так называемого шатдауна.
Обновлено в 18:31
Теннис

Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира Australian Open, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:15
Общество

Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

Обновлено в 08:24
Космос

Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

Обновлено в 16:10
Авто

Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу

Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Авто

Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам

На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено в 04:22
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
Политика

Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено в 13:35
Политика

Зеленский заявил о намерении отказаться от бизнеса в России

Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он откажется от своей доли в кипрской компании, владеющей бизнесом в России.
Обновлено в 22:14
Политика

Раймонд Паулс рассказал, почему до сих пор живет в Латвии

Известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор живет в Латвии, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено в 20:13
Общество

Умер кинодокументалист Рашид Давлетшин

Скончался кинодокументалист Рашид Давлетшин. Ему было 63 года, пишет "59.ru". Последнее время режиссер продолжительно болел.
Обновлено в 23:09
Общество

Петербуржцы смогут увидеть «кровавое» суперлуние

Полное затмение естественного спутника Земли состоится утром в понедельник, 21 января.
Обновлено в 08:02
Происшествия

В США три человека погибли из-за снегопада

В США в результате сильного снегопада погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:58
Главное