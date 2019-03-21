Финансы
Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторыКоммерсантъ вчера в 18:22
Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установили на уровне 5,1%, объем транша составил $3 млрд. Этот выпуск стал самым крупным для Минфина с 2013 года, отметил Андрей Соловьев.
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Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году
Rambler News Serviceвчера в 03:03
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Тридцать машин столкнулись на Ушаковском мосту в Петербурге
Массовое ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга на несколько часов парализовало движение по Ушаковскому мосту, где, по оценкам очевидцев, столкнулись 30 автомобилей.
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Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
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Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика».
Обновлено вчера в 19:26
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Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
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Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
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Болезнь Паркинсона начнут диагностировать по запаху кожи
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Дмитрий Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона
Главный тренер футбольного "Енисея" Дмитрий Аленичев останется на своём посту до конца сезона в РПЛ.
Обновлено в 01:36
Транспорт
Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
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Происшествия
В Томске главного судебного пристава заподозрили в растрате
Главного судебного пристава подозревают в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40
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Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт в 24 года
Кларк перенесла две операции на головном мозге.
Обновлено в 01:23
Политика
Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров
Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 04:31
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Энергетика
«Газпром» признал СПГ своим основным конкурентом
Одной из основных угроз положению «Газпрома» в Европе станет резко возросшая конкуренция с СПГ, следует из анализа европейского рынка, опубликованного компанией.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:03
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились
Сегодня, 20 марта, стало известно о том, что мировые цены на нефть постепенно снижаются. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов.
Обновлено 20 марта в 01:35
Армия и оружие
В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT
Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32