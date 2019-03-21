Финансы

Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторыКоммерсантъ вчера в 18:22

Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установили на уровне 5,1%, объем транша составил $3 млрд. Этот выпуск стал самым крупным для Минфина с 2013 года, отметил Андрей Соловьев.
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Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы

Коммерсантъвчера в 18:22

Евробонды РФ приобрели инвесторы из Британии, США и России

ТАССвчера в 16:32

Минфин разместил 16-летние евробонды на $3 млрд

News.ruвчера в 16:31

Новый выпуск 16-летних еврооблигаций стал крупнейшим для Минфина с 2013 года

Интерфаксвчера в 16:37

Россия заняла самую крупную сумму в долларах с 2013 года

РБКвчера в 16:10

РФ выпустила евробонды на $3 млрд под 5,1% и доразместила бонды на 750 млн евро под 2,375%

ПРАЙМвчера в 15:44

Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 03:03
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Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика».
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Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками

Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
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МВД сократило список опасных пород собак

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Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
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Болезнь Паркинсона начнут диагностировать по запаху кожи

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Главный тренер футбольного "Енисея" Дмитрий Аленичев останется на своём посту до конца сезона в РПЛ.
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Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
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Происшествия

В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату

В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
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Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.
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Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
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Армия и оружие

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Кларк перенесла две операции на головном мозге.
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Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров

Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

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Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
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Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
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Одной из основных угроз положению «Газпрома» в Европе станет резко возросшая конкуренция с СПГ, следует из анализа европейского рынка, опубликованного компанией.
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Мировые цены на нефть снизились

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В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

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Обновлено в 00:32
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