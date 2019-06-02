Баскетбол
Евробаскет-2019. Женщины. Россия обыграла Беларусь, Сербия встретится с Бельгией и другие матчиSports.ru 02:55
Сегодня в решающем матче группового этапа чемпионата Европы среди женских команд сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 76:62. В другом матче группы D Сербия сыграет с Бельгией.
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Женский Евробаскет-2019. Беларусь – Россия, Бельгия – Сербия и другие матчи дня
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