Финансы
Евро впервые с сентября поднялся до 80 рублей
Евро впервые с сентября поднялся до 80 рублейФАНвчера в 08:55
Курс евро впервые с 14 сентября почти достиг 80 рублей в ходе торгов на Московской бирже 29 декабря.
ФАНвчера в 08:55
Оценить
63 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Происшествия
Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar
Обновлено в 04:15
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.
Обновлено в 00:25
Политика
Путин поздравил мировых лидеров с Новым годом
Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также лидеров международных организаций, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 05:14
Политика
Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде
Обновлено в 03:15
Политика
Трамп заявил о «величайшим обмане» в истории политики США
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Политика
Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Twitter в январе обсудит с Роскомнадзором хранение данных в России
Представители компании Twitter в январе следующего года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение законодательства о локализации персональных данных российских пользователей на территории России.
Обновлено в 06:10
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Ким Чен Ын написал письмо лидеру Южной Кореи
Северокорейский лидер Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину.
Обновлено в 03:23
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 01:39
Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Политика
Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2019 годом глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций.
Обновлено в 05:29
Единоборства
Нуньес нокаутировала Сайборг и завоевала второй титул в UFC
Бой завершился нокаутом в первом раунде после серии ударов руками. Нуньес завоевала титул в полулегком весе.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Путин в новогоднем поздравлении пожелал Мэй здоровья
Президент России Владимир Путин направил руководству Великобритании новогодние поздравления.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей
Потерпевший заявил, что в сумке находилось 1,24 миллиона рублей.
Обновлено в 03:06
Происшествия
На Урале изъяли наркотики на 3,4 миллиарда рублей
Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, всего было изъято около 85 килограммов "синтетики" на сумму около 3 миллиардов 400 миллионов рублей.
Обновлено в 03:49
Финансы
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:20
Космос
Китайский «Чанъэ-4» готовится к посадке на обратную сторону Луны
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Единоборства
Петр Ян победил Де Андраде на турнире UFC 232
Российский боец смешанного стиля в легчайшем весе Петр Ян победил представителя Бразилии Дугласа Силва Де Андраде на турнире UFC 232, проходящем в Лос-Анджелесе, сообщает 30 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:55
Транспорт
В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено в 03:26
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
Российские военные получат новейший зенитный комплекс «Витязь»
В будущем году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" поступит на вооружение Воздушно-космические силы России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Семья с ребенком из России погибла в ДТП в Финляндии
Семья из трех человек из России насмерть разбилась в ДТП на автомагистрали рядом с городом Оулу на западе Финляндии По предварительной информации, в субботу, 29 декабря, легковой автомобиль с семьей из России, находясь на территории Финляндии, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Массовая драка в центре Петербурга попала на видео
В полицию заявлений по факту произошедшего не поступало, однако правоохранители уже начали проверку после публикации видеозаписи конфликта в социальных сетях.
Обновлено в 04:35
Политика
Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа
Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 05:01