Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубляВести.Ru 05:49

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Вести.Ru05:49

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Известия05:40

Рубль теряет в стоимости на старте торгов

Комсомольская правда03:56

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новости04:23

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Интерфакс04:09

Курс евро превысил 73 руб. впервые с начала апреля

РБК05:33

Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет29 апреля в 03:20
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Политика

В Москве проходит митинг в память о жертвах в Доме профсоюзов в Одессе

Драка завершилась поджогом Дома профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
Обновлено в 07:26
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Украинские военные заявили о взятии под контроль 24 кв. км в Донбассе

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Футбол

Капитан «Зенита-2» может оказаться в чемпионате Португалии

Клуб из первого дивизиона Португалии со следующего сезона будет выступать в высшей португальской лиге и может подписать защитника «Зенита-2» Артема Вяткина.
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Общество

Река Миссисипи прорвала дамбу в штате Айова и затопила целый город

Сильное наводнение произошло в американском городе Дэвенпорт, штат Айова.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В Москве проходит митинг в память о жертвах в Доме профсоюзов в Одессе

Драка завершилась поджогом Дома профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
Обновлено в 07:26
Кино

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

Рекордный старт заключительной части "Мстителей", за три дня собравшей 1 млрд рублей, и повторный выход "Жертвоприношения" Тарковского - "Газета.Ru" рассказывает о самых интересных премьерах недели в отечественном прокате.
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Происшествия

В Сухуме произошёл пожар в русской школе

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
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Политика

Следующие слушания об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания в Британии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая, заседание в четверг носило, по сути, технический характер, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:44
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
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Культура

Звезда «Игры престолов» вышла замуж

Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж за участника группы Jonas Brothers Джо Джонаса.
Обновлено в 05:40
Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком апреля

Победу одержал Джефферсон Фарфан, за которого отдал голоса 9241 человек — или 72,4%. В апреле перуанец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Обновлено в 06:32
Музыка

Назван состав российского жюри на «Евровидении-2019»

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Энергетика

Польша распечатала запасы нефти в связи с ситуацией с «Дружбой»

В ответ на приостановку поставок российской нефти Urals, вызванных загрязнением, Польша распечатала собственные аварийные запасы, об этом сообщило международное энергетическое агентство (IEA).
Обновлено в 07:37
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
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Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

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Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Происшествия

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

Обновлено вчера в 16:28
Политика

Путин уволил главу московского ГИБДД

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
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Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Здоровье

Учёные назвали повседневный продукт для борьбы с ожирением

Японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено в 05:29
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В Иркутске загорелся торговый центр

В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
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Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
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NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов

NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.
Обновлено в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
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