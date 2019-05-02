Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубляВести.Ru 05:49
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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