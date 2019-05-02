Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубляВести.Ru 05:49
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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Происшествия
Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу
Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.
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В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
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Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Пожар на складе в Петербурге локализован
Обновлено в 20:56
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
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Экономика
Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году
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Обновлено в 18:04
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тернер, известная широкой публике по роли Сансы Старк в знаменитом сериале «Игра престолов», тайно вышла замуж за американского певца и актера Джо Джонаса.
Обновлено в 15:51
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов
Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 21:00
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»
Обновлено в 19:51
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено в 19:09
Космос
Blue Origin успешно испытала космический корабль New Shepard
Обновлено в 11:56
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:53
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Хоккей
Якуб Ержабек вернулся в «Витязь»
Чешский защитник Якуб Ержабек подписал контракт с подмосковным «Витязем», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team.
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Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено в 21:02
Игры
Epic Games Store раздает World of Goo. Головоломку специально обновили к старту акции
Игру специально обновили к старту акции – теперь она поддерживает почти любые разрешения, разработчики улучшили качестве изображения и разрешение объектов.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Общество
В Санкт-Петербурге 3 мая выпадет снег
Обновлено в 17:30
Происшествия
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе
В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.
Обновлено в 20:34
Футбол
Обнародован состав юношеской сборной РФ на чемпионат Европы
Дмитрий Хомуха, являющийся наставником юношеской команды России среди футболистов 2002-го года рождения, обнародовал заявочный лист на чемпионат Европы, который состоится на территории Ирландии с 3-го по 19-е мая.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Футбол
Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено в 18:20
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клуба
Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Обновлено в 10:13
Общество
Как «в Питере пить» и спокойно жить?
Петербургские бары с улицы Рубинштейна объединились в борьбе за выживание.
Обновлено в 18:25