Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИзвестия 05:40

Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в четверг, 2 мая. На момент написания заметки (12:40), за единицу европейской валюты давали 73,05 рубля.

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

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