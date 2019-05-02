Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИзвестия 05:40
Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в четверг, 2 мая. На момент написания заметки (12:40), за единицу европейской валюты давали 73,05 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Хоккей
«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0
Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
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Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
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Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию
О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Культура
Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе
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Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Исполнитель роли Кристиана Грея признался, что был алкоголиком
Актер признался, что бросил университет и ничем не занимался некоторое время. Однако ему удалось взять себя в руки, добавил Дорнан.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
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Обновлено вчера в 20:59
Политика
Наркоман Резник вылетит со своего поста, заявили в Совфеде
Член Совфеда России от Курской области Валерий Рязанский считает, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник может столкнуться с серьезными последствиями из-за выходки во время Первомайского шествия.
Обновлено в 05:34
Авто
Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка
Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
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Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Энергетика
На Украине снизили цены на газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил цены на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе
«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Гаджеты
В Южной Корее уже более четверти миллиона человек пользуются сетью 5G
По данным источника, в Южной Корее уже свыше 260 000 человек пользуются 5G.
Обновлено в 00:15
Энергетика
Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+
Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика
Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США
Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии
Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Общество
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление
Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Музыка
Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением
В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Футбол
Месси забил 600-й мяч за «Барселону»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Кино
Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня
Обновлено вчера в 08:38
Здоровье
Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей
Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Спорт
Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира
Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.
Обновлено вчера в 07:08
Технологии
На Нововоронежской АЭС-2 заработал второй энергоблок
«Первого мая 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока №2. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт»,— сообщает пресс-служба оператора всех АЭС в России концерна «Росэнергоатом».
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания
В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
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Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12