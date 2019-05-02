Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреляИзвестия 05:40

Курс евро впервые с апреля текущего года превысил отметку в 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в четверг, 2 мая. На момент написания заметки (12:40), за единицу европейской валюты давали 73,05 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс евро превысил 73 руб. впервые с начала апреля

РБК05:33

Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

RT на русском04:12

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новости04:23

Курс евро достиг 73 рублей

ТАСС04:16

Курс евро взлетел

Газета.Ru04:14

Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

Коммерсантъ04:25

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Интерфакс04:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Хоккей

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и повела в серии со счётом 3-0

Форвард впервые попал в заявку на матч после драки с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода

Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Исполнитель роли Кристиана Грея признался, что был алкоголиком

Актер признался, что бросил университет и ничем не занимался некоторое время. Однако ему удалось взять себя в руки, добавил Дорнан.
Обновлено вчера в 19:48
Общество

Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки

«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Наркоман Резник вылетит со своего поста, заявили в Совфеде

Член Совфеда России от Курской области Валерий Рязанский считает, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник может столкнуться с серьезными последствиями из-за выходки во время Первомайского шествия.
Обновлено в 05:34
Авто

Прекращение госпрограмм может вызвать временное падение авторынка

Как прогнозируют в Банке Уралсиб, учитывая опыт предыдущих периодов, после завершения госпрограмм рынок ожидает краткосрочная стагнация и восстановление через пару месяцев.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Энергетика

На Украине снизили цены на газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил цены на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Киев взял под контроль 24 кв. км в Донбассе

«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — цитирует Наева «РИА Новости».
Обновлено в 05:06
Гаджеты

В Южной Корее уже более четверти миллиона человек пользуются сетью 5G

По данным источника, в Южной Корее уже свыше 260 000 человек пользуются 5G.
Обновлено в 00:15
Энергетика

Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+

Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
Обновлено в 05:13
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика

Президенту Грузии пригрозили импичментом за отказ от военной базы США

Грузинская оппозиция раскритиковала президента страны Саломе Зурабишвили, которая высказалась против размещения на территории государства военной базы США.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Очевидцы сняли на видео разрушительный торнадо в Румынии

Гигантский торнадо пронесся по округу Кэлэраш в Румынии. Очевидцы в соцсетях публиковали изображения и видеозаписи со стихийным бедствием.
Обновлено вчера в 08:24
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Футбол

Месси забил 600-й мяч за «Барселону»

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:31
Кино

Последние «Мстители» собрали в прокате миллиард рублей за три дня

Обновлено вчера в 08:38
Здоровье

Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей

Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Спорт

Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира

Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.
Обновлено вчера в 07:08
Технологии

На Нововоронежской АЭС-2 заработал второй энергоблок

«Первого мая 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 состоялся энергетический пуск энергоблока №2. Инновационный энергоблок поколения "3+" с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт»,— сообщает пресс-служба оператора всех АЭС в России концерна «Росэнергоатом».
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания

В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное