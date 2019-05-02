Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубляВести.Ru 05:49
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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Политика
Москва обвинила Британию в нарушении прав российских журналистов
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Обновлено в 18:33
Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
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Обновлено в 19:11
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Политика
Петербуржец написал заявление в полицию на наркомана Резника
Житель Петербурга обратился в полицию с заявлением с просьбой провести проверку действий депутата Законодательного собрания города Максима Резника.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено в 18:26
Музыка
Успенская назвала местью отстранение Алсу от «Евровидения-2019»
Результаты песенного конкурса объявит пианист Иван Бессонов Певица Любовь Успенская заявила, что отстранение Алсу от оглашения результатов музыкального конкурса "Евровидение" от России может стать чьей-то местью, сообщает телканал 360.
Обновлено в 19:51
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинские националисты из "Национального корпуса" начали "марш украинского порядка", приуроченный к пятой годовщине трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда в пожаре погибли 48 человек.
Обновлено в 16:47
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
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Космос
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено в 05:17
Политика
Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Политика
Экс-министр обороны Великобритании поддерживает проведение в отношении него расследования
Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддерживает перспективу проведения в отношении него полицейского расследования по делу о несанкционированном распространении информации с заседания Совета национальной безопасности, на котором обсуждался вопрос допуска китайской корпорации Huawei к созданию британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 11:26
Футбол
Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»
Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено в 18:20
Авто
Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры
Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
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Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено в 09:27
Политика
Суд назначил слушания по экстрадиции Ассанжа в США на 30 мая
Британский суд принял решение назначить слушания о выдаче Соединённым Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на 30 мая.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе
Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. В конце апреля сильный пожар на площади 42 тыс. кв. м произошел на складе сети «Магнит».
Обновлено в 18:11
Происшествия
Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco.
Обновлено в 12:56
Политика
Преемница Меркель заявила о поддержке «Северного потока-2»
Глава немецкого Христианско-демократического союза (ХСС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью агентству dpa заявила о поддержке проекта «Северный поток-2», передает Deutsche Welle.
Обновлено в 09:00
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Йованович дисквалифицирован за оскорбление арбитра
Защитник "Бордо" Вукашин Йованович получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает пресс-служба LFP.
Обновлено в 17:14
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено в 11:41
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Музыка
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием
Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Анна Снаткина панически боится летать
Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Космос
NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов
NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17