Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубляВести.Ru 05:49

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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Снижение рубля к доллару и евро в четверг вечером усилилось под давлением падающей нефти

Финмаркет12:22

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Вести.Ru05:49

Рубль теряет в стоимости на старте торгов

Комсомольская правда03:56

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новости04:23

Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

RT на русском04:12

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Интерфакс04:09

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Известия05:40
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Происшествия

В Орле выгорело здание управления Россельхознадзора

Обновлено в 13:15
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Политика

Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете

Президент Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Политик Евгений Ройзман выразил сомнения в его эффективности.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

Источник добавил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.
Обновлено в 13:15
Теннис

Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене

Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Филиппу Кольшрайберу во втором круге турнира в немецком Мюнхене.
Обновлено в 11:17
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не нужно связываться

Обновлено вчера в 07:48
Культура

Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе

Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева мечтает попарить мужа в бане

Местная природа впечатляет спортсменку, а самым лучшим способом релакса после активного отдыха жена Павла Воли сочла водные процедуры в бане.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Махачкале загорелся оружейный магазин

В оружейном магазине «Арбалет» в Махачкале произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:59
Общество

Мокрый снег и штормовой ветер испортят петербуржцам праздники

Мокрый снег и сильные порывы ветра испортят петербуржцам остатки майских праздников.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Игры

Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей

Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Политика

У петербургского ЗакСа активисты протестуют против травокура Резника

Обновлено в 11:17
Кино

Знаменитый «знаток» Леонид Каневский отмечает юбилей

Многие верили, что Каневский действительно сотрудник уголовного розыска — из разных уголков страны к нему ездили за советом и поддержкой.
Обновлено в 06:02
Музыка

Алсу отстранили от трансляции Евровидения

Обновлено в 08:53
Политика

Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Политика

В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации

Обновлено в 11:17
Финансы

Банк Англии сохранил базовую ставку

Банк Англии принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
Обновлено в 07:06
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова продемонстрировала позу кошки во время занятий йогой

Анфиса Чехова поделилась на своей странице в Instagram своим мнением относительно физических упражнений.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Актер Джуд Лоу тайно женился на подруге

Британский актер Джуд Лоу тайно женился в Лондоне на своей подруге Филлипе Коан.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о разграблении могилы актрисы Ирины Макаровой

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой

Обновлено в 10:02
Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 13:29
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