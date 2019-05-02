Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубляВести.Ru вчера в 05:49

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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Курс евро впервые с начала апреля достиг отметки в 73 рубля

Комсомольская правдавчера в 22:54

Курс евро впервые с 10 апреля превысил 73 рубля

RT на русскомвчера в 04:12

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новостивчера в 04:23

Курс евро достиг 73 рублей

ТАССвчера в 04:16

Курс евро взлетел

Газета.Ruвчера в 04:14

Снижение рубля к доллару и евро в четверг вечером усилилось под давлением падающей нефти

Финмаркетвчера в 12:22

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Интерфаксвчера в 04:09
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Энергетика

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники

Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено вчера в 23:11
Музыка

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Путешествия

Туристы дали советы по обходу очередей на аттракционы

Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие

Украинские военные вернули 24 километра Донбасса

Обновлено вчера в 04:29
Происшествия

В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом

Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»

Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице

Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поздравила дочь Александру с 19-летием

В честь дня рождения дочери Татьяна Навка решила выложить в свой Instagram серию снимков с 19-летней именинницей.
Обновлено вчера в 12:19
Транспорт

В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники

Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
Хоккей

Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

"Коламбус Блю Джекетс" проиграл "Бостону Брюинз" в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Некоторые украинцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отдельные категории украинцев теперь смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено 01 мая в 08:09
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено вчера в 09:06
Политика

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье

Учёные назвали продукт, спасающий от ожирения

Согласно исследованию, жители государства, которые потребляют 150 г риса оказались меньше подвержены ожирению, нежели те страны, в которых потребление риса приравнивается к 14 г в день.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия

«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ

Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Обновлено вчера в 08:00
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске

Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести

Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес

«Иметь такую фигуру — преступление»: Мария Горбань в бикини взбудоражила фанатов

Кстати, фото в бикини Горбань обычно восхищает не только мужчин, но и девушек-фолловеров, которых актриса мотивирует на спортивные достижения.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
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