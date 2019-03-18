Финансы

Евро впервые с июля упал ниже 73 рублейГосударственные Вести вчера в 10:23

В понедельник днем евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля прошлого года. Доллар торговался на уровне 64,34 рубля. Он опустился на 48 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня.
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Евро опустился ниже 73 рублей впервые с лета 2018 года

REGNUMвчера в 09:57

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.ру03:18

Официальный курс евро опустился ниже 73 рублей

News.ru06:41

Курс евро опустился до 73 рублей

ТАССвчера в 08:03

Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года

РБКвчера в 07:43

Евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля

Интерфаксвчера в 08:11
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Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Наука

Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине

Обновлено в 15:14
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева

Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Культура

Российский дуб занял второе место в конкурсе «Европейское дерево года»

Обновлено в 16:27
Политика

Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана

Обновлено в 10:45
Политика

Климкин обвинил Россию в разворачивании «газовой войны»

Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта на транзит газа через Украину.
Обновлено в 15:11
Хоккей

«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе

Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян

Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
Обновлено в 09:23
Политика

Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве изучат, «что действительно было сказано Трампом по поводу возможного вступления Бразилии в НАТО», сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:11
Политика

В Германии потребовали изгнать из страны посла США

В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено в 11:33
Здоровье

Перевод времени может привести к ожирению и хроническим заболеваниям

Законопроект о возврате сезонных переводов времени внес в понедельник, 18 марта, в Госдуму депутат Андрей Барышев.
Обновлено в 17:23
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Лавров выступит на Конференции по разоружению в Женеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве.
Обновлено в 17:33
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Обновлено в 06:56
Футбол

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
Экономика

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:20
Футбол

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
Обновлено в 09:36
Экономика

Росстат сообщил о росте промышленного производства в стране

За первые два месяца 2019 года в России зафиксирован рост объемов промышленного производства на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:27
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Глава Мурманской области написала заявление об отставке

Обновлено в 11:31
Интернет

Instagram запустил функцию для покупок в приложении

Обновлено в 10:48
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Здоровье

В Москве внедряют новый стандарт поликлиник

В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась в ФАС на Apple

«Лаборатория Касперского» направила жалобу в ФАС на американскую корпорация Apple, сообщила антивирусная компания.
Обновлено в 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
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