Евро впервые с июля упал ниже 73 рублейГосударственные Вести вчера в 10:23

В понедельник днем евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля прошлого года. Доллар торговался на уровне 64,34 рубля. Он опустился на 48 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня.

Евро впервые с июля упал ниже 73 рублей

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