Финансы
Евро впервые с июля упал ниже 73 рублейГосударственные Вести вчера в 10:23
В понедельник днем евро упал ниже 73 рублей впервые с 31 июля прошлого года. Доллар торговался на уровне 64,34 рубля. Он опустился на 48 копеек к уровню закрытия предыдущего торгового дня.
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Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика
Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Общество
Площадкой для Универсиады-2023 станет ВИЗ-Правобережный
В Екатеринбурге прошло заседание штаба по подготовке площадки для летней Универсиады-2023.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:32
Общество
Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы
Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в неудовлетворительном состоянии находились 1325 объектов культурного наследия - это 39% от их общего числа.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин призвал власти вести с гражданами честный диалог
Путин считает, что именно к такому открытому и честному поведению, к такому стилю работы и нужно побуждать все уровни власти, в том числе и региональные.
Обновлено в 08:38
Здоровье
В стоматологической клинике Петербурга ищут корь
У врача-стоматолога одной из стоматологических клиник в Центральном районе заподозрили корь.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Крупный пожар на литейно-механическом заводе в Омске удалось потушить, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:26
Кино
В сети опубликовали первый постер из нового фильма Тарантино
В сети появился первый постер нового триллера Квентина Тарантино.
Обновлено в 04:24
Кино
Cкончался режиссёр Марлен Хуциев
В 1937 году отца Хуциева расстреляли. Во время войны будущего режиссёра не призвали в армию по состоянию здоровья.
Обновлено в 02:00
Политика
Чайка констатировал постоянный рост нарушений в ходе следствия
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что за последние десять лет число зарегистрированных нарушений во время следствия только росло, передает ТАСС.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
В Южном военном округе сформирована новая ракетная бригада
Как пишет издание, решение о формировании ракетной бригады в Южном военном округе было озвучено 27 февраля 2019 г. на коллегии Министерства Обороны РФ.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Ученые: сладкие напитки повышают риск ранней смерти
Исследования показали связь между частотой их потребления и продолжительностью жизни Масштабный эксперимент Гарвардского университета показал, что сахаросодержащие напитки увеличивают угрозу преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают "Известия" со ссылкой на MedicalXpress.
Обновлено в 03:06
Общество
Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ
Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 08:02
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Омский студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы
Восемнадцатилетний житель Омска впал в кому после падения на него ледяной глыбы с крыши местного филиала Финансового университета.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Применение налогового вычета на медикаменты предложили расширить
Законопроект предлагает возмещать средства за медикаменты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта
Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Авто
Водители России получат 27 тысяч рублей за установку ГБО
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты
Моноблок Apple iMac стал в два раза мощнее
Компания Apple официально представила настольные компьютеры «всё в одном» iMac нового поколения: моноблоки впервые получили процессоры Intel Core девятого поколения.
Обновлено в 09:38
Игры
Первый сезон Apex Legends стартует сегодня вечером
Фанаты Apex Legends наконец дождались официальный анонс первого сезона игры.
Обновлено в 02:37
Политика
Песков ответил отказавшемуся «варить кашу» с Путиным Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что не собирается «варить кашу» и «бегать на рыбалку» с российскими властями.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой узнала о смерти матери
Дочь Юлии Началовой не сразу узнала о смерти матери.
Обновлено в 00:33