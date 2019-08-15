Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубляИнтерфакс 06:37
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено 13 августа в 23:54
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Ермолаева показала искусанные на необитаемом острове ноги
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321
Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 16:37
Футбол
Сергей Юран: «У Бакаева есть потенциальчик. Но пока не делайте из него звезду»
Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» отметил, что у полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева есть потенциал.
Обновлено в 20:00
Кино
Зрителям представят первый художественный фильм о «Норд-Осте»
Обновлено в 05:47
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области
Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Момент попадания птиц в двигатель А321 попал на видео
Обновлено в 15:09
Общество
Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней
Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
Обновлено в 19:17
Происшествия
При крушении самолета в США пострадал чемпион автогонок NASCAR
Легкомоторный самолет, на борту которого находился чемпион автогонок NASCAR Дейл Эрнхардт-младший и его семья, потерпел крушение в США, все участники инцидента были госпитализированы, сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
Грузинские производители экспортировали в июне в Россию на 27% меньше вина по сравнению с июлем 2018 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии.
Обновлено в 12:00
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Музыка
The Offspring выступят на «Wargaming Fest: День танкиста»
Обновлено в 09:40
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Кремль отметил героизм посадивших самолет в поле пилотов
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
За неделю 28 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ
В Министерстве обороны РФ рассказали о разведывательной активности у воздушных границ России за неделю.
Обновлено в 21:23
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 22:11
Футбол
Назван соперник «Спартака» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Соперником ФК «Спартак» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы станет португальская команда «Брага», которая выиграла матч у ФК «Брондбю» (Дания) со счётом 3:1.
Обновлено в 18:15
Гаджеты
Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов
Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.
Обновлено в 13:21
Здоровье
Врачей и медсестер защитят от профессиональных заболеваний
Николай Говорин, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья считает, что сейчас у медсестер и врачей очень высокий риск развития профессиональных заболеваний.
Обновлено в 20:15