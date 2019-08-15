Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубляИнтерфакс 06:37

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Взгляд.ру06:21

Курс евро впервые с начала апреля превысил 74 руб

РБК06:54

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Газета.Ru06:21

Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

ТАСС06:32

Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

RT на русском06:16

Евро превысил 74 рубля впервые с начала апреля 2019 года

News.ru07:00

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Интерфакс06:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:53, Ашберн
Происшествия

Пилот, посадивший А321 в поле, летает в статусе командира всего год

Обновлено в 03:50
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Кино

Съемки нового «Форсажа» пройдут в столице Грузии

Съемки нового эпизода финальной, девятой части знаменитой голливудской франшизы кинокомпании Universal "Форсаж" пройдут на улицах Тбилиси, предположительно 18-20 августа, сообщила телекомпания "Имеди".
Обновлено вчера в 11:13
Общество

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Авто

Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 01:31
Футбол

Шатов, Малком и Дриусси могут пропустить матч «Зенита» с «Ахматом»

Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал журналистам, кто не сможет принять участие в предстоящей игре 6-го тура РПЛ против "Ахмата" из Грозного.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Минэкологии Подмосковья отвергло влияние свалки на инцидент с А321

Обновлено в 06:58
Происшествия

Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж

Обновлено в 04:05
Происшествия

Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам

Обновлено в 07:25
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым

Обновлено в 06:50
Культура

Премьера будет на «России 1»: «Киностудия КИТ» снимает новый сериал «Хозяйка горы»

Сагу о таинственных событиях в поселке Каменный покажет телеканал «Россия 1». Поселок Каменный, 90-е годы.
Обновлено в 07:33
Экономика

Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес

Лобода и Maruv в смелых образах выступили на фестивале в Монако

Как оказалось, артистка приехала, чтобы выступить на фестивале Russian Music.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

В Новосибирске восстановят бомбардировщик времён Второй мировой войны

Легендарную машину времен Второй мировой войны восстановят специалисты Новосибирского государственного технического университета, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.
Обновлено в 05:53
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей

Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 01:41
Энергетика

«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома

Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Авто

Jeep Wrangler оснастили светодиодной решеткой

Американское тюнинг-ателье Oracle Lighting создало для Jeep Wrangler светодиодную радиаторную решетку.
Обновлено в 04:17
Политика

Глава Барнаула написал заявление об отставке

Обновлено в 00:38
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Политика

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Шюррле рассказал о самом тяжелом разговоре с Моуринью

Обновлено в 05:09
Происшествия

В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании

Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Игры

EA анонсировала Need for Speed Heat

Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие

СК возбудил дело по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе

Обновлено в 07:23
Хоккей

Подколзин подрался с Лепиcто в матче СКА и «Йокерита»

Обновлено в 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное