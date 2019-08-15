Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

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