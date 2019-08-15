Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубляИнтерфакс 06:37
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
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Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Кино
Съемки нового «Форсажа» пройдут в столице Грузии
Съемки нового эпизода финальной, девятой части знаменитой голливудской франшизы кинокомпании Universal "Форсаж" пройдут на улицах Тбилиси, предположительно 18-20 августа, сообщила телекомпания "Имеди".
Обновлено вчера в 11:13
Общество
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 01:31
Футбол
Шатов, Малком и Дриусси могут пропустить матч «Зенита» с «Ахматом»
Главный тренер петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак рассказал журналистам, кто не сможет принять участие в предстоящей игре 6-го тура РПЛ против "Ахмата" из Грозного.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Обновлено в 04:05
Происшествия
Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам
Обновлено в 07:25
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Культура
Премьера будет на «России 1»: «Киностудия КИТ» снимает новый сериал «Хозяйка горы»
Сагу о таинственных событиях в поселке Каменный покажет телеканал «Россия 1». Поселок Каменный, 90-е годы.
Обновлено в 07:33
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Лобода и Maruv в смелых образах выступили на фестивале в Монако
Как оказалось, артистка приехала, чтобы выступить на фестивале Russian Music.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В Новосибирске восстановят бомбардировщик времён Второй мировой войны
Легендарную машину времен Второй мировой войны восстановят специалисты Новосибирского государственного технического университета, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.
Обновлено в 05:53
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании голосовых запросов пользователей
Американская компания Microsoft признала, что хранила записи разговоров пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.
Обновлено в 01:41
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Авто
Jeep Wrangler оснастили светодиодной решеткой
Американское тюнинг-ателье Oracle Lighting создало для Jeep Wrangler светодиодную радиаторную решетку.
Обновлено в 04:17
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Обновлено в 00:38
Политика
Меркель винит Россию в развале ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
Шюррле рассказал о самом тяжелом разговоре с Моуринью
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Игры
EA анонсировала Need for Speed Heat
Компания EA представила новую часть гоночной серии Need for Speed, получившую подзаголовок Heat, вместе с дебютным трейлером.
Обновлено вчера в 09:25
Хоккей
Подколзин подрался с Лепиcто в матче СКА и «Йокерита»
Обновлено в 06:34