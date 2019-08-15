Финансы

Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреляГазета.Ru вчера в 06:21

Отмечается, что курс евро составил 74 рубля. Уточняется, что такого уровня валюта достигла впервые с 1 апреля.
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Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

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Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

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Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

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Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

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Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новости14 августа в 11:20
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
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Скитавшегося в тайге под Омском мальчика переводят из реанимации

Трехлетнего мальчика, который был найден в тайге в Омской области после двух дней поисков, переводят из реанимации в детское отделение.
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Обновлено 14 августа в 21:44
Здоровье

В Приморье подтвержден вирус африканской чумы свиней

В Приморье подтвержден вирус африканской чумы свиней. В крае заболевание зафиксировано впервые. Очаг обнаружен в Пограничном районе.
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Общество

Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

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Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
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НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Космос

Роскосмос решил застраховать запуск ракеты «Протон» на 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие

Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана

Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»

Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Общество

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Мамы в возрасте 16 лет родили 2925 малышей, 165 из которых стали вторыми в семье, девять — третьими, ещё два ребёнка — четвёртыми.
Обновлено вчера в 02:27
Происшествия

Названа причина отмены рейсов «Уральских авиалиний»

"Уральские авиалинии" назвали причину отмены рейсов Москва - Новосибирск и обратно.
Обновлено в 00:07
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что рабочая группа разработает стратегию по возвращению Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.
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WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
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Теннис

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Смартфон Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019 года

Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии ассоциации европейских журналов аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association; EISA).
Обновлено вчера в 17:20
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Экономика

Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц

Четких критериев для оформления банкротства по программе пока не сформировано.
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Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
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Врач назвал продукты, убивающие раковые клетки

Источник фото: pixabay.com Кроме того, врач Уильям Ли перечислил продукты, убивающие раковые клетки.
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Общество

В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса»

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Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
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Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США

Израильские власти отказали во въезде двум членам конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, сообщила радиостанция "Кан" со ссылкой на замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
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Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США из-за того, что санкции наносят большой ущерб их экономике.
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Армия и оружие

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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Финансы

Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено вчера в 23:00
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