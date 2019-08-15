Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубляИнтерфакс 06:35
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1. При этом курс доллара к данному моменту достиг 66,365 руб./$1, что на 35 копеек выше закрытия среды.
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Музыка
Вокалист Little Big стал креативным директором «Связного»
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Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фотографиях
В Китае кроссовер можно будет купить через пару месяцев, а до РФ Hyundai Creta новой генерации доберется не раньше 2021 года.
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Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
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Суд смягчил условия домашнего ареста Майкла Калви
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WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Общество
В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны
В Кремле во время работ по укреплению грунта нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны, рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.
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Сотрудники «Роснефти» вернулись в центральный офис после эвакуации
Сотрудники главного офиса "Роснефти" вернулись в здание на Софийской набережной после эвакуации.
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Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
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Обновлено 13 августа в 09:46
Происшествия
Владелец кукурузного поля рассказал об убытках после инцидента с A321
Владелец земли "Агропроперти менеджмент", где находится кукурузное поле, на котором сегодня совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний", прокомментировал инцидент.
Обновлено в 03:53
Общество
Раскрыто содержимое сумки королевы Великобритании
Королевский биограф Салли Беделл Смит рассказала, что хранится в сумке королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 07:25
Общество
Росгвардия пригласила девушку, написавшую стихотворение о жестокости силовиков, посетить отряд ОМОН
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Обновлено в 08:31
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
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Происшествия
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Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
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Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Общество
В Минтруд направили предложение о четырехдневной рабочей неделе
Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
Обновлено 13 августа в 23:35
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
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Обновлено в 01:38
Футбол
В Уэльсе 20-летний футболист покончил с собой из-за травм
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Жара до плюс 27 градусов придет в Москву через неделю
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Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
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«Порту» может подать в суд на «Матч ТВ»
Встреча между "Порту" и "Краснодаром", проходящая в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и закончившаяся победой "быков" со счетом 3:2, должна была показываться на "Матч ТВ", но телеканал отменил трансляцию, объяснив это тем, что президент "драконов" за несколько часов до начала противостояния изменил условия договора.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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