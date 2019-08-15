Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубляИнтерфакс 06:35
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1. При этом курс доллара к данному моменту достиг 66,365 руб./$1, что на 35 копеек выше закрытия среды.
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Армен Джигарханян перенес сложную операцию
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Футбол
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Обновлено в 09:53
Общество
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Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Кино
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Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
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В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Политика
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Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Космос
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Обновлено в 05:56
Происшествия
Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 04:43
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Общество
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностей
На ежемесячную выплату по кредитам у 31 процента россиян уходят от 10 до 20 процентов семейного дохода, 16 процентов опрошенных выделяют на погашение своих кредитных долгов от 21 до 30 процентов бюджета.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Лондоне нашли еще одного пострадавшего при инциденте в Солсбери
В Скотленд-Ярде заявили, что при инциденте в Солсбери с отравлением британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть еще один пострадавший.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей
Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.
Обновлено в 08:39
Происшествия
На севере Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации
В пресс-релизе ведомства говорится, что незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде в северной Норвегии.
Обновлено в 07:31
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Наука
В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов
Обновлено 07 августа в 20:02
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00