Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубляИнтерфакс 06:35
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1. При этом курс доллара к данному моменту достиг 66,365 руб./$1, что на 35 копеек выше закрытия среды.
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Экономика
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Обновлено в 06:25
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Наука
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Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
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Путешествия
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
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Армия и оружие
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Эксперт: экипаж севшего в Подмосковье аэробуса действовал ювелирно
Экипаж аэробуса "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку на поле в Подмосковье, действовал мастерски.
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