Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубляИнтерфакс вчера в 06:35
По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1. При этом курс доллара к данному моменту достиг 66,365 руб./$1, что на 35 копеек выше закрытия среды.
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