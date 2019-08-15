Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку 74 рубляИнтерфакс вчера в 06:35

По данным на 13:13 мск, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб./EUR1. При этом курс доллара к данному моменту достиг 66,365 руб./$1, что на 35 копеек выше закрытия среды.
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Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

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РИА Новости14 августа в 11:20
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